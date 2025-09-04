Ella Vișan, mesaj surprinzător după finala Insula Iubirii: "Începe adevărata..."

Ella Vișan și Teodor Costache, ispita de la „Insula iubirii”, au ales să părăsească insula împreună în finala emisiunii, însă relația lor nu a rezistat mult după terminarea filmărilor. Deși părea că între ei s-a creat o legătură specială, diferențele și problemele au apărut rapid, ducând la separarea lor la scurt timp după încheierea aventurii.

Ella Vișan, mesaj după Insula Iubirii

Cu toate acestea, Ella Vișan a păstrat recunoștința față de Teo Costache pentru sprijinul oferit pe parcursul experienței. Concurenta a postat un videoclip pe Instagram în care și-a exprimat mulțumirile față de cei care au fost alături de ea, inclusiv producția emisiunii și Teo.

„Insula s-a terminat și începe adevărata Insula iubirii. Ce emoții am… Mulțumesc, în primul rând lui Teo, și producției pentru șansa oferită și oamenilor care mi-au fost alături atât pe insulă, cât și după insulă. Chiar a fost un experiment și o experiență pe care nu ar fi relevant să o trăiești a doua oară”, a spus Ella Vișan.

sursa: Instagram

Pe de altă parte, Teo Costache a explicat că despărțirea a avut loc după un episod tensionat petrecut la hotel, iar conexiunea dintre ei s-a slăbit. În ciuda faptului că relația nu mai era la fel de apropiată, ispita a continuat să o caute pe Ella, însă aceasta nu a fost deschisă la împăcare. Mai mult, Teo și-ar fi dorit ca Ella să se mute din Anglia în România pentru a putea relua legătura, dar ea nu a acceptat această propunere.

„Ea nu avea niciun gând să revină în țară, iar asta mi-a dat de gândit. (…) Doar eu o caut pe Ella mereu, întreb dacă e bine. Eu sunt pregătit să fie ceva între mine și Ella, doar că aștept să se mute în România, să știu că este stabilită aici ca să pot să reiau din nou tot ceea ce am trăit pe insulă”, a mărturisit Teo.

Teo este într-o nouă relație

Chiar în ziua în care Antena 1 a difuzat finala Insula Iubirii 2025, au apărut imagini cu Teo Costache în compania unei tinere, foarte cunoscută publicului. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână, lucru care a dus la ipoteza că ar forma un cuplu.

Tânăra este Teodora Bănică, nimeni alta decât fosta concurentă de la Casa Iubirii și în prezent, angajată în trustul Antenei. Tânăra este reporter pentru emisiunea XNS moderată de către Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri.

Cei doi s-au plimbat împreună ținându-se de mână și au luat masa la un restaurant cunoscut din Capitală. Poți vedea imaginile AICI.

Teo Costache, afacere de succes în Ploiești

Teodor Costache, cunoscut telespectatorilor drept Teo de la Insula Iubirii, îmbină carisma de pe micile ecrane cu spiritul antreprenorial. Dincolo de rolul de „ispită supremă” din reality-show, acesta deține o afacere solidă, axată pe servicii de mediu și închirierea de toalete ecologice.

La Ploiești, Teo administrează compania CANAL TRANS, pe care a preluat-o parțial de la mama sa, Beatrice Costache, în urmă cu șapte ani. Firma are o istorie de aproape 20 de ani în domeniu și gestionează în prezent peste 160 de contracte publice. Potrivit Cancan, veniturile anuale depășesc 350.000 de euro, dar cifra reală ar putea fi chiar mai mare, având în vedere portofoliul extins și serviciile diversificate: vidanjare, igienizare, evacuarea apelor reziduale și închirierea de toalete ecologice.

Citește și:

Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: „Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro