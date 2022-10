Contul de Instagram al lui Kanye West a fost restricționat. Reacția rapperului: „M-ai dat afară”

Kanye West se află, din nou, în mijlocul unei controverse. Contul de Instagram al rapperului a fost restricționat pe fondul unei postări aparent antisemite. În urma restricționării, fostul soț al lui Kim Kardashian a reacționat pe Twitter.

Kanye West a revenit sâmbătă pe Twitter după ce a descoperit că Instagram a impus restricții pe contul său pe fondul unei postări aparent antisemite. Când Diddy, în vârstă de 52 de ani, i-a cerut lui West să „înceteze să mai joace aceste jocuri pe internet”, în mijlocul ultimei sale serii de afirmații pe Instagram, rapperul a răspuns: „Acesta nu este un joc”, înainte de a continua: „O să te folosesc drept exemplu pentru a le arăta evreilor care ți-au spus să mă suni că nimeni nu mă poate amenința sau influența”.

De asemenea, rapperul i-a transmis un mesaj și lui Mark Zuckerberg, după ce platforma sa de socializare i-a restricționat contul.

Who you think created cancel culture?

— ye (@kanyewest) October 9, 2022