Theo Rose, dezvăluiri inedite despre relația cu Anghel Damian: „Am foarte multe de învățat”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste la ora actuală din showbiz-ul românesc. Vedeta este implicată în numeroase proiecte, printre care „Vocea României” și serialul „Clanul”, regizat de partenerul ei, Anghel Damian. Artista a dezvăluit că a început filmările pentru sezonul al doilea și a vorbit deschis despre relația pe care o are cu actorul.

Theo Rose, despre relația cu Anghel Damian

Artista a oferit detalii despre relația pe care o are cu Anghel Damian . Cei doi au fost surprinși împreună pentru prima dată în vara acestui an. Într-un interviu pentru Click!, Theo Rose a dezvăluit că are foarte multe de învățat de la partenerul ei și este recunoscătoare pentru etapa în care se află acum, alături de el.

„Am foarte multe de învăţat de la Anghel. Şi sunt bucuroasă să fiu lângă un om pe care îl privesc cu admiraţie, la fel cum a fost şi în trecut, ca să nu se facă o comparaţie greşită. E un alt moment al vieţii mele, pe care îl trăiesc aşa cum ar trebui, cu bucurie.”

Dezvăluiri despre rolul din serialul „Clanul”

În ceea ce privește cariera sa, Theo Rose a intrat recent în lumea actoriei, având unul dintre cele mai importante roluri în serialul „Clanul”, difuzat la PRO TV. Tânăra artistă a început filmările pentru cel de-al doilea sezon, primele episoade din serial având un succes răsunător.

Theo Rose a vorbit despre personajul ei și a declarat că există asemănări între ea și Vera, o tânără curajoasă în căutarea adevărului. Artista este încântată de rolul său în serial și a declarat că i-a venit destul de ușor să se adapteze.

„Sunt foarte bine şi mă bucur mult. Mă aşteptam ca serialul „Clanul” să aibă acest succes, pentru că s-a muncit enorm. Avem parte de o echipă foarte mişto, de oameni extraordinari şi foarte pricepuţi în ceea ce fac. Personajul meu e o fată cu mult curaj şi care urmăreşte să ştie adevărul, în permanenţă. Îmi place mult personajul ăsta şi mă bucur, totuşi, că există asemănări între mine şi ea – Vera. Îmi place foarte mult că are şi latura asta de fată crescută pe stradă, care a învăţat, cumva, golăneala, de nevoie. Că a trebuit să se descurce în nişte situaţii-limită. Iar chestia asta mă ajută să mai dau şi din Theo Rose afară”, a adăugat Theo Rose pentru sursa citată.

Foto: Arhiva ELLE

