Alex Velea, dezvăluiri despre nunta cu Antonia. De ce au amânat cei doi evenimentul: „Am încercat să-i facem față”

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar cei doi aveau planuri de nuntă în urmă cu ceva timp. Cu toate acestea, pregătirile au fost amânate, iar cântărețul a dezvăluit care a fost motivul pentru care el și partenera lui nu au mai ajuns în fața altarului.

Alex Velea a vorbit deschis despre planurile de viitor cu artista, într-un interviu pentru Antena Stars, în care a explicat și de ce au pus pregătirile de nuntă pe plan secund. Potrivit declarațiilor sale, programul încărcat al celor doi artiști nu le-a permis să stabilească o dată anume pentru marele eveniment. Fiind foarte aglomerați cu concerte și celelalte proiecte personale, Antonia și Alex Velea au decis să mai aștepte până la nuntă.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față.”, a declarat Alex Velea la Antena Stars, citat de spynews.ro.