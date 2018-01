Singurele ținute de pe red carpet de la Grammy 2018 pe care CHIAR MERITĂ să le vezi

Și anume, acele ținute de red carpet din care chiar ai ceva de învățat pentru momentele în care vrei să îți faci o intrare cu stil la orice eveniment.

Covorul roșu de la premiile Grammy nu a excelat azi noapte, dar, așa cum se întâmplă, unele dintre celebritățile invitate și-au luat aparițiile în serios și au livrat. Dincolo de simbolistica trandafirilor albi, de ținutele mai mult sau mai puțin nonconformiste sau de cadrele postate de vedete pe Instagram, câteva ținute ne-au atras atenția, fie prin potrivirea cu personajul care le purta, fie cu ocazia.

Printre ținutele de red carpet de la Grammy 2018 care ne-au plăcut mult se numără cea a lui Lady Gaga. Care, în această variantă mult mai potolită a ei, este cu mult mai interesantă decât atunci când purta fleici de carne sau când se lăsa născută dintr-un ou direct pe scenă. Ah, ce vremuri! Gaga a purtat Armani.

Nu putem să o omitem pe Lana del Rey, care pare să își fi făcut un scop din a apărea ca o icoană… dacă icoana cu pricina ar fi opera artiștilor Pierre et Gilles. Lana a purtat Gucci, firește.

Pentru un look desprins din videoclipuri (sau din filmele Disney cu sirene, dar care mai e diferența în ziua de azi?) a optat și Sza, care a purtat o rochie diafană Atelier Versace, asortată cu părul despletit. E nevoie de fler și de încredere ca să reușești să arăți bine în așa ceva, iar starul s-a descurcat mai mult decât onorabil.

Nici Miley Cyrus nu a arătat rău deloc – dar în cazul ei este vorba mult mai mult despre atitudine, decât despre hainele pe care le poartă. Și cum nu haina îl face pe om, ci omul face haina, îi transmitem felicitările noastre.

Hailee Steinfeld în Alexandre Vauthier a încercat un look foarte actual, despre care am fi putut pune pariu că nu va reuși să ne impresioneze. Și am fi greșit. E drept, ținuta este la limită, dar poate că tinerețea lui Hailee este cea care îi permite să poarte cu succes combinații care ar fi riscante pentru altele. Precum cizmele mov metalizate!

Rita Ora în Ralph & Russo, în schimb, a arătat ca o divă old Hollywood – și este un look pe care l-a mai încercat de multe ori și care îi vine foarte bine. Lecție învățată: poartă întotdeauna ce știi că funcționează pentru tine.

Iar Chrissy Teigen în Yanina Couture a fost de-a dreptul un vis, chit că tot internetul s-a amuzat pe seama faptului că modelul a ales, drept model de stil pentru perioada ei de maternitate, pe eroina din Dinastia, Alexis Carrington. Iată că poți purta rochii over the top și când ești însărcinată!

