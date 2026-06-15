Simona Halep, apariție elegantă la petrecerea organizată cu ocazia retragerii din tenis. Cât costă ținuta cu care sportiva a atras toate privirile

După evenimentul care a marcat retragerea oficială din tenis a Simonei Halep, jucătoarea de tenis a organizat o petrecere specială.

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  de  Andreea Ilie
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Simona Halep s-a retras oficial din tenis, sâmbătă seară, la Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment organizat la Sports Festival. Fosta lideră mondială, în vârstă de 34 de ani, a fost celebrată de mii de fani și de unele dintre cele mai mari nume ale sportului românesc: Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase.

Simona Halep, retragere oficială din tenis

Evenimentul organizat la Cluj a marcat închiderea oficială a carierei sportive a Simonei Halep, la mai bine de un an după ce fostul lider WTA și-a anunțat retragerea, tot la Cluj, în februarie 2025. În cadrul meciului demonstrativ, Simona Halep a intrat pe teren alături de Andrei Pavel, Gael Monfils și Elina Svitolina.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost intrarea pe teren a lui Stere Halep, tatăl Simonei. A jucat câteva schimburi alături de fiica lui și a reușit chiar să câștige un punct.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Știu că poate o să fie ultima dată oficial când vorbesc ca sportivă, fostă sportivă. Dar astăzi o să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut atât la bine, cât și la rău. Atunci când mi-a fost foarte greu în carieră, voi mi-ați fost alături și mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie. Nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm și mi-a dat încredere să lucrez și să merg mai departe. Vă mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Dumneavoastră și celor care sunt la televizor, pentru că sunt multe inimi și acolo, care bat alături de noi în seara aceasta. Toți cei care sunt prezenți aici în sală, care au fost prezenți în viața mea, m-au ajutat la fiecare pas să ajung în vârful piramidei și, fără acești oameni, poate că ar fi fost mai greu, poate nu aș fi reușit. Toți au contat foarte mult și au pus câte o cărămidă la această casă, cum îmi place mie să spun, care a fost cariera mea. Vă mulțumesc mult de tot pentru asta”, a spus Simona în discursul de final.

Simona Halep, apariție elegantă la petrecerea organizată după meciul de retragere

După evenimentul care a marcat retragerea oficială din tenis a Simonei Halep, jucătoarea de tenis a organizat o petrecere dedicată acestui moment special.

Fosta lideră mondială a ales pentru această ocazie o rochie elegantă, lungă, din satin crem, cu care a atras atenția tuturor. Ținuta superbă a fost completată de un machiaj discret și de o coafură cu bucle lejere, realizate de profesioniști.

Rochia pe care a purtat-o Simona Halep la petrecere este modelul Galvan London Pandora și are un preț de aproximativ 1.500 de euro, scrie Libertatea.

Simona Halep are un nou partener?

După divorțul de Toni Iuruc, în 2022, Simona Halep a preferat discreția cu privire la viața ei personală. Însă, de ceva timp, circulă zvonuri cu privire la relația amoroasă pe care fosta jucătoare de tenis ar avea-o cu omul de afaceri Dorin Mateiu.

Cei doi nu au fost surprinși până acum împreună, sursele mondene precizând de-a lungul timpul că cei doi s-ar fi cunoscut în Dubai, acolo unde Simona Halep deține o locuință și unde petrece o mare parte a timpului.

Simona Halep a petrecut recent o mini vacanță de vis în Mykonos, ea chiar dezvăluind pe rețelele de socializare cadre din escapada de weekend.

Însă, se pare că fosta jucătoare de tenis nu a fost singură în vacanță, așa cum se poate observa din imaginile surprinse de paparazzi. În fotografii, aceasta apare alături de presupului ei nou partener, Dorin Mateiu.

Cei doi poartă ținute asortate și apar la plimbare pe malul mării. Mai mult, omul de afaceri a fost surprins în timp ce o fotografia pe Simona, pe plaja restaurantului Spilia din Mykonos.

Poți vedea imaginile AICI!

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Foto: Arhiva ELLE, Facebook Simona Halep

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