Show-ul lui Ellen DeGeneres se va încheia în 2022

După 19 sezoane, The Ellen DeGeneres Show ajunge la final. Anunțul a fost făcut chiar de prezentatoare, care a declarat că emisiunea se va termina în 2022.

„Mă gândeam să mă opresc după al 16-lea sezon. Acela urma să fie ultimul meu sezon şi au vrut să semnez pentru încă patru ani şi am spus că poate semnez pentru unul. Mi-au spus că nu se poate semna pentru un singur an: Nu facem aşa cu partenerii şi posturile TV au nevoie de un contract mai sigur. Aşa că, am stabilit pe încă trei ani şi am ştiut că va fi pentru ultima dată. Acesta era planul. Când ești o persoană creativă, ai nevoia de a fi mereu provocat. Și oricât de minunată este această emisiune și oricât de distractivă este, nu mai reprezintă o provocare pentru mine.”, a declarat Ellen pentru The Hollywood Reporter.

Anul trecut, o parte dintre angajații show-ului The Ellen DeGeneres Show au fost acuzați de rasism, bullying și hărțuire sexuală.

Zece foști angajați și un actual membru al echipei i-au acuzat pe producătorii show-ului, Ed Glavin, Mary Connelly și Andy Lassner, de bullying. Cei trei producători au reacționat acuzelor, declarând că „Suntem întristați și ne pare rău să aflăm că au existat persoane în familia noastră de producție care au avut experiențe negative”.

Jonathan Norman, unul dintre producătorii co-executivi ai emisiunii, este acuzat că i-ar fi oferit cadouri și bilete la concerte unui fost angajat în schimbul unei partide de sex oral. Norman nu este singurul căruia i se aduc astfel de acuze, și Kevin Leman, un alt producător al emisiunii, fiind acuzat că ar fi cerut unui angajat aceleași servicii.

Foștii angajați au declarat pentru BuzzFeed News că sunt convinși că Ellen știa despre aceste acte de hărțuire sexuală. Într-un mesaj pe care l-a adresat colegilor săi, vedeta a declarat că încearcă să corecteze aceste probleme.

„În prima zi a show-ului nostru, am spus tuturor în ședință că The Ellen DeGeneres Show este un loc al fericirii – nimeni nu trebuie să ridice vocea și toată lumea va fi tratată cu respect. Evident, lucrurile s-au schimbat și sunt dezamăgită. În plus, îmi pare rău. Am crescut foarte mult, și nu am reușit să controlez totul și am sperat că oamenii își vor face treaba așa cum vreau eu. E clar că unii nu au făcut asta. Acest lucru se va schimba și nu voi mai lăsa ca astfel de situații să se întâmple”, a declarat Ellen DeGeneres la momentul respectiv.

Citește și:

Ellen DeGeneres povestește despre abuzul sexual prin care a trecut în adolescență

Foto: Arhiva ELLE