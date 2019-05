Ellen DeGeneres povestește despre abuzul sexual prin care a trecut în adolescență

Recent, Ellen DeGeneres a fost invitata lui David Letterman în emisiunea My Next Guest Needs No Introduction și a vorbit despre mama ei, Betty, care s-a căsătorit cu „un bărbat foarte rău” când ea era adolescentă. Potrivit publicației Entertainment Tonight, Ellen a povestit că, la acea vreme, mama ei doar ce fusese diagnosticată cu cancer la sân, trecând printr-o mastectomie, iar tatăl său vitreg s-a folosit de această situație pentru a o abuza sexual.

„Când mama era plecată din oraș, el mi-a spus că a simțit o gâlmă în sânul ei și avea nevoie să-mi atingă sânii să se asigure, pentru că nu voia să o supere, dar avea nevoie să-i simtă pe ai mei. Sunt nervoasă pe mine pentru că, știi, am fost prea slabă ca să reacționez, aveam 15 sau 16 ani. Este o poveste groaznică și singurul motiv pentru care voi oferi detalii despre această întâmplare este pentru că vreau ca alte fete să nu lase pe nimeni să le facă așa ceva”, a explicat Ellen.

Conform ET, se pare că Ellen speră ca experiența ei să inspire supraviețuitoarele abuzului sexual, să aibă curaj să spună ceea ce li s-a întâmplat și să se opună vehement atunci când simt că o situație devine inconfortabilă și depășește anumite limite.

„Simțim că nu merităm sau suntem speriate să avem o voce, ne este teamă să refuzăm. Acesta este singurul motiv pentru care cred că este important să vorbim despre acest subiect, pentru că sunt atât de multe tinere, de fapt nu contează câți ani ai. Când văd persoane care vorbesc despre ceea ce li s-a întâmplat, mai ales acum, mă enervează că victimele nu sunt crezute, pentru că nu inventăm lucruri. Și îmi plac bărbații, însă sunt atât de mulți care scapă foarte ușor. Este timpul să avem o voce. Este timpul să avem putere„, a continuat Ellen.

Ellen DeGeneres a povestit pentru prima dată despre experiența traumatizantă prin care a trecut într-un interviu cu Allure, în 2005.

Foto: Hepta

