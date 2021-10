Shakira a fost atacată de mistreți într-un parc din Spania, alături de fiul ei

Shakira a fost atacată de doi porci mistreți într-un parc din Barcelona, Spania. Cântăreața a postat un material video pe Instagram în care povestește incidentul și își arată poșeta, care ar fi fost furată de porci și pe care a recuperat-o după ce ar fi confruntat animalele.

Porcii sălbatici au devenit o adevărată problemă pentru unele dintre orașele europene în ultimii ani, ajungând și în zone populate. Iar faptul că Shakira a fost atacată de doi dintre aceștia într-un parc public nu face decât să arate cât de deranjantă a devenit prezența animalelor sălbatice în astfel de zone.

Cântăreața în vârstă de 44 de ani a povestit că se afla într-un parc din Barcelona, unde locuiește alături de familia ei, cu fiul său, Milan, de 8 ani. Acela a fost momentul în care Shakira a fost atacată de porcii care i-au și luat geanta în care artista își ținea obiectele, printre care telefonul mobil. „Uitați-vă la ce au făcut doi porci mistreți, care m-au atacat în parc, cu geanta mea. Îmi luaseră geanta și mergea către pădure, cu telefonul meu în ea. Au distrus tot.”, a spus aceasta, arătând geanta murdară și ruptă, și pe care a recuperat-o după ce a confruntat animalele. Mai târziu, aceasta i-a cerut și fiului ei să confirme întâmplarea.

Shakira reveals she was attacked by two wild boars as she and her son walked in a park in Spain:

„They were taking my bag to the woods with my mobile phone in it. They’ve destroyed everything.” pic.twitter.com/OqFmverBHb

— Pop Crave (@PopCrave) September 30, 2021