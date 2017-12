Selena Gomez, declaratii despre relatia cu Justin Bieber si despartirea de The Weeknd

Selena Gomez a fost numita Femeia Anului de catre revista Billboard, ea fiind si vedeta care apare pe coperta noului numar. Cu aceasta ocazie Selena a vorbit despre relatiile ei, explicand care este situatia in acest moment intre ea si Justin Bieber.

Selena Gomez si Justin Bieber au format o relatie timp de mai multi ani, insa ei s-au despartit, au fost implicati intr-o cearta si apoi nu si-au mai vorbit. Lucrurile s-au schimbat anul acesta, dupa operatiei Selenei Gomez. Acestia au fost suprinsi impreuna de mai multe ori, iar sarutul lor a confirmat faptul ca formeaza din nou un cuplu.

Decizia Selenei de a-l accepta din nou in viata ei pe Justin a fost foarte comentata, insa in noul interviu, artista explica de ce a luat aceasta decizie:

„Am 25 de ani. Nu 18, 19 sau 20. Pretuiesc oamenii care au avut un impact puternic in viata mea. Asa ca poate inainte fortam ceva ce nu era bine. Dar asta nu inseamna ca nu iti mai pasa de cineva.”

Artista a vorbit si despre despartirea de The Weeknd: „Un lucru de care sunt foarte mandra este faptul ca exista o prietenie adevarata. Nu am experimentat asa ceva niciodata. Am incheiat relatia ca cei mai buni prieteni, si chiar tinem unul la altul, iar asta a fost destul de remarcabil pentru mine.” Nu stim daca The Weeknd mai simte acelasi lucru, avand in vedere faptul ca el a sters toate pozele cu Selena Gomez de pe contul personal de Instagram.

Foto: Arhiva Revistei ELLE