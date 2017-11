Selena Gomez si Justin Bieber au fost vazuti sarutandu-se

Este sezonul impacarilor sau cel putin asa credem urmarind relatiile Selenei Gomez. In timp ce The Weeknd si Bella Hadid petrec din nou timp impreuna, Selena Gomez si Justin Bieber confirma ca formeaza din nou un cuplu.

Cei doi au fost fotografiati sarutandu-se in pauza meciului de hockey al lui Justin Bieber. Artista s-a aflat pentru a doua oara la un joc pentru a-l sustine pe Justin, iar surse apropiate sustin ca cei doi incearca sa aiba o relatie diferita de data aceasta.

Reprezentantii celor doi nu au confirmat pana acum ca cei doi s-au impacat, insa este pentru prima data cand cei doi sunt fotografiati sarutandu-se, asadar nu mai poate fi vorba despre o simpla prietenie, nu?

Selena Gomez nu a venit insa singura la meci, ci alturi de catelul pe care ea si The Weeknd l-au luat impreuna in luna septembrie. Charlie, un Cavalier King Charles Spaniel a primit toata atentia artistei in timpul meciului.

#SelenaGomez was at #JustinBieber hockey game dressed in his same gear with her pup. Later she & the Biebs shared a kiss. Is this a rebound or rekindled romance? pic.twitter.com/4gsd8vUjwR

— My Teen Scenes (@MyTeenScenes) November 17, 2017