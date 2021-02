Sebastian Dobrincu, tânărul român milionar, lansează piesa „Inimă naivă” alături de Ioana Ignat

„Inimă naivă' este o piesă pop cu influențe dance, care transmite emoție și regretul despărțirii de persoana iubită, transpusă într-un cadru cosmic, ireal, ce a prins viață în studiourile DeMoga.

Marius Moga împreună cu Sebastian Dobrincu au trecut la nivelul următor, după o colaborare care a început acum doi ani, și au creat studioul IREAL, un spațiu dotat cu tehnologie de ultimă oră, unde realitatea augumentată te trimite în orice loc pe care ți-l poți imagina!

Videoclipul piesei „Inimă naivă' a fost filmat pe „Marte', în premieră în noul studio, pe parcursul a trei zile.

„Împreună cu Ioana și întreaga echipă am reușit să creăm o poveste frumoasă și sinceră, bazată pe ceva ce toți trăim cel puțin o dată în viață – a iubi naiv, fără prejudecăți. Lucrăm de aproape un an la această piesă. Am făcut mii de modificări până ne-am convins că transmite emoția potrivită. Am reușit totodată să facem premieră prin clipul piesei, folosind tehnologii de producție virtuală nemaiîntâlnite într-un clip muzical. Deși pare că ne cântăm iubirea neîmplinită pe Marte, în realitate toată acțiunea a avut loc într-un platou de filmare. Sunt recunoscător întregii echipe și sperăm ca piesa să ajungă la sufletele a cât mai multor oameni', a declarat Sebastian Dobrincu.

„Mă bucur că pot să iau parte la acest proiect inedit coordonat de Marius Moga. Atât el, cât și Sebastian sunt niște oameni foarte creativi și e plăcut să lucrezi cu ei. S-a muncit mult la piesă cât și la videoclip, iar eu sunt mândră și fericită că s-a ajuns la un rezultat frumos. Mulțumesc tuturor celor implicați!', a dezvăluit Ioana Ignat.

Deși Sebastian Dobrincu a uimit România cu povestea lui de viață în care s-au regăsit sute de adolescenți, faima de peste noapte este de fapt muncită de la o vârstă foarte fragedă. Supranumit „copilul digital al României”, Sebastian a creat o serie de aplicații și programe care au fost cumpărate sau folosite de cele mai mari companii din SUA.

Ioana Ignat este povestea de succes a ultimilor 4 ani. Un timbru unic, o artistă ce își compune singură piesele și o experiență completă în aparițiile live. În anul 2017, Ioana Ignat lansează piesa „Doar pe a ta', piesă ce devine foarte repede no. 1 în topurile radio și ajunge, în prezent, la peste 60 de milioane de vizualizări pe YouTube. Tot în 2017, Ioana compune și lansează „Nu mă uita', una dintre cele mai populare piese românești în mediul online, ce atinge 83 de milioane de vizualizări pe YouTube. Un nou no. 1 și peste 50 milioane vizualizări vin pentru Ioana odată cu piesa „În palma ta'. Anul 2020 o aduce pe Ioana Ignat din nou în primele poziții trending YouTube cu piesele „Tu nu meriți' și „Azi', „O lume întreagă', „Singura greșeală' (împreună cu Florian Rus) și Sensibil (Nu am somn). Cea mai recentă colaborare a fost cu Pavel Stratan pentru piesa „Vina dragostei'.

Label-ul DeMoga Music este prezent pe piața muzicală din România din anul 2003 și s-a remarcat drept un hub creator de artiști și proiecte muzicale de succes, printre care: Marius Moga, Morandi, Whats UP, ADDA, Liviu Teodorescu, Robert Toma, Mark Azekko, ZADI, Irina Flow, Norya, Sebastian Dobrincu, Tya, Ciprenko, Wasabi, Andre Ola, Alex Parker Mads și mulți alții.

