Ruby Rose vorbește în lacrimi despre cum i-a fost refuzată internarea în spital

Actrița Ruby Rose le-a povestit fanilor săi de pe Instagram cât de greu i-a fost să primească îngrijirile de care avea nevoie în urma unor complicații chirurgicale. Aceasta nu a dat, însă, detalii despre natura intervenției.

„Bună, prieteni, am luat o mică pauză de la social media în ultima vreme și voi continua să o fac, însă am vrut să vă țin la curent cu niște chestiuni legate de viață, sănătate, casă, și toate acele lucruri bune”, și-a început Ruby mesajul video pe Instagram Stories.

Actrița de origine australiană a continuat prin a spune că a avut parte de o intervenție care a necesitat operație, însă totul a decurs bine. Complicațiile nu au întârziat să apară, iar după ce și-a identificat simptomele, Ruby a apelat la ajutorul medicilor.

„Am sunat o ambulanță și am așteptat ore întregi până au găsit un spital disponibil care să mă interneze (pe mine sau pe oricine altcineva, pentru că refuzau oameni în seara aceea, iar situația mea era destul de gravă). Am mai rezistat un pic și am fost suficient de norocoși încât să fim acceptați de un spital. Cu toții au fost nemaipomeniți, medicii din prima linie sunt minunați”, a povestit ea.

Actrița din serialul Orange is the New Black a presupus că timpul de așteptare îndelungat a fost din cauza evoluției cazurilor de COVID-19 și și-a încurajat fanii să se vaccineze, dacă nu au făcut-o până acum.

„Vă rog să rămâneți în siguranță, să aveți grijă și de ceilalți. Vaccinați-vă dacă puteți, vă rog. Nu trebuie să fie atât de greu pentru toată lumea și nici nu-mi pot imagina persoanele care trec prin situații mult, mult, mult mai serioase în acest moment. Trimit tuturor multă dragoste”, a adăugat Ruby Rose.

Numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere în Statele Unite ale Americii, din cauza variantei Delta a virusului, potrivit Centrului de Prevenire și Control al Bolilor, iar persoanele nevaccinate reprezintă marea majoritate a noilor cazuri și spitalizări.

