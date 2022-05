Familia regală britanică a împărtășit imagini de colecție cu Archie, care a împlinit trei ani

Familia regală britanică i-a urat Prințului Archie un călduros „La mulți ani” printr-o serie de fotografii adorabile. Fiul ducelui și al ducesei de Sussex și-a sărbătorit vineri cea de-a treia aniversare, iar Regina Elisabeta a II-a , Kate Middleton și Prințul William au marcat evenimentul pe rețelele de socializare.

Contul oficial de Twitter al reginei Elisabeta a distribuit o fotografie memorabilă a lui Archie, care a fost făcută la doar câteva zile după ce s-a născut. Prima imagine în care Archie a apărut alături de străbunica sa, dar și de Prințul Philip a surprins un moment istoric al familiei, iar Regina a distribuit aceeași imagine cu ocazia aniversării de 3 ani a micuțului. Regina Elisabeta se mândrește cu un zâmbet larg în fotografia de colecție, în timp ce Doria, mama lui Meghan Markle, radiază de fericire.

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2022

Kate Middleton și prințul William au împărtășit, de asemenea, o fotografie de familie cu Archie pe contul lor de Twitter. Ducii de Cambridge au postat o imagine de la botezul fiului Prințului Harry. Evenimentul a avut loc la capela privată a reginei Elisabeta de la Castelul Windsor și au participat în total aproximativ 25 de membri apropiați ai familiei și prieteni, inclusiv mama lui Meghan, Doria Ragland, prințul William și Kate Middleton, precum și prințul Charles și soția sa Camilla, ducesă de Cornwall.

Wishing Archie a very happy 3rd Birthday today 🎈🎂 pic.twitter.com/akikWvRfDh

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2022