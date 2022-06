Rona Hartner, dezvăluiri inedite despre fostul soț. De ce au divorțat cei doi: „Mai bine ești singur”

Rona Hartner a uimit în urmă cu ceva timp când a anunțat că ea și soțul ei, Herve Camilleri, divorțează. Vestea a șocat pe toată lumea, iar vedeta nu a oferit multe informații la acea vreme despre decizia lor de a se separara. Cu toate acestea, artista a dezvăluit unul dintre motivele care au dus la despărțirea de partenerul ei.

Recent, Rona a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Herve, bărbatul care i-a fost soț câțiva ani. Cei doi păreau să fie extrem de apropiați, motiv pentru care vestea despărțirii a fost neașteptată. Cântăreața a povestit că relația dintre ea și fostul partener „devenise periculoasă din punct de vedere spiritual”. Potrivit declarațiilor sale, aceasta începea să se depărteze de credința față de Dumnezeu, moment în care a decis să pună punct căsniciei.

Deși nu și-a expus foarte mult viața personală, vedeta a vorbit cu sufletul deschis despre motivele care au determinat-o să termine căsnicia cu Herve Camilleri. Artista este o fire foarte credincioasă și când a simțit că relația cu Dumnezeu se deteriorează, a decis să divorțeze.

„Motivele pentru care am divorțat nu le-am prea expus, pentru că nu interesează pe nimeni. Am ales să trăiesc în continuare așa cum doresc eu, cu Doamne, Doamne, să fiu alături de Iisus și acum are un sens divorțul. Dacă o căsătorie te îndepărtează de credință, mai bine ești singur și te apropii de credință. Nu că n-aș vrea să fiu căsătorită, dar dacă o căsătorie mă îndepărtează de Dumnezeu, prefer să fiu singură. La un moment dat, relația asta era periculoasă din punct de vedere spiritual și pentru mine, și pentru el.”, a declarat Rona Hartner, pentru un post TV, citat de WoWbiz.