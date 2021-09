Rona Hartner și soțul ei, Herve Camilleri, au semnat actele de divorț: „Noi doi am fost foarte fericiți”

În urmă cu câteva luni, Rona Hartner și soțul ei, Herve Camilleri, au anunțat că au decis să divorțeze, după trei ani de relație.

Cei doi au semnat, în sfârșit, actele de divorț, așa cum a precizat chiar Rona Hartner în cadrul unei emisiuni TV. „Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu cea care dorea să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta.

Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de râu încât a depășit tot ce se putea. Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste”, a mai subliniat artista.

Rona Hartner și Herve Camilleri s-au căsătorit în toamna anului 2019 și formau un cuplu extrem de solid. Artista a dezvăluit acum câteva luni că ea și soțul ei au decis să divorțeze, menționând că ea și Herve sunt separați de o lună și jumătate și că au rămas prieteni.

De asemenea, artista a publicat și un video pe contul său de YouTube, acolo unde a precizat că a fost o perioadă confuză pentru ea. „N-am mai vrut să mint, să spun că totul este în regulă. N-am vrut să creadă lumea că sunt insensibilă. A fost o perioadă foarte confuză și trebuie să recunosc că suntem foarte afectați toți când se termină o relație. Eu și cu Herve aveam un proiect și odată cu relația, am pierdut și acest proiect.”

„Eu sunt foarte fericită că m-am despărțit. (…) Pe cât era de bine, pe atât era de rău. Ideea este că noi ne-am înțeles [perfect], focuri de artificii, muzică, aceleași gusturi, ne înțelegeam bine din toate punctele de vedere. Problema este că, după căsătorie, am numărat la un moment dat scandalurile, am avut 55 de certuri într-un an. Cred că a intrat un spirit, un duh de zâzanie și nu s-a mai putut găsi niciun fel de echilibru. (…) Din nimic ne luam. Ne-am certat o săptămână întreagă o dată fiindcă eram de acord cu el”, a declarat Rona în urmă cu câteva luni, într-o emisiune TV.

Foto: Instagram Rona Hartner

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro