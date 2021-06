Adevăratele motive pentru care Rona Hartner a decis să divorțeze

Invitată online în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, Rona Hartner a făcut noi declarații cu privire la divorțul de soțul ei, Herve Camilleri.

„Eu sunt foarte fericită că m-am despărțit. (…) Pe cât era de bine, pe atât era de rău. Ideea este că noi ne-am înțeles [perfect], focuri de artificii, muzică, aceleași gusturi, ne înțelegeam bine din toate punctele de vedere. Problema este că, după căsătorie, am numărat la un moment dat scandalurile, am avut 55 de certuri într-un an. Cred că a intrat un spirit, un duh de zâzanie și nu s-a mai putut găsi niciun fel de echilibru. (…) Din nimic ne luam. Ne-am certat o săptămână întreagă o dată fiindcă eram de acord cu el”, a declarat Rona în emisiunea de la Pro TV.

„Într-o dimineață mi-a zis ceva, i-am zis că sunt de acord și s-a supărat pe mine timp de o săptămână. Pe urmă am încercat să-l contrazic și tot s-a supărat, deci n-am mai știut cum s-o dau. Atunci am zis că divorțez. Aveam totul ca să fim fericiți. Făceam muzică împreună, aveam studio, lumea ne iubea, casă pe malul mării. La un moment dat erau certuri care se repetau, se repetau, până când am zis că nu se poate. Au început după nuntă, de aceea am fost foarte surprinsă. (…) Reglăm chestiile administrative și, când vom fi pregătiți, vom vorbi un pic din nou”, a mai precizat vedeta.

Rona Hartner și Herve Camilleri s-au căsătorit în toamna anului 2019 și formau un cuplu extrem de solid. Artista a dezvăluit acum câteva săptămâni că ea și soțul ei au decis să divorțeze, menționând că ea și Herve sunt separați de o lună și jumătate și că au rămas prieteni.

De asemenea, artista a publicat și un video pe contul său de YouTube, acolo unde a precizat că a fost o perioadă confuză pentru ea. „N-am mai vrut să mint, să spun că totul este în regulă. N-am vrut să creadă lumea că sunt insensibilă. A fost o perioadă foarte confuză și trebuie să recunosc că suntem foarte afectați toți când se termină o relație. Eu și cu Herve aveam un proiect și odată cu relația, am pierdut și acest proiect.”

