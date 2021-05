Rona Hartner face noi dezvăluiri despre divorț: „N-am mai vrut să mint”

Rona Hartner și Herve Camilleri divorțează. Artista și-a luat prin surprindere fanii făcând acest anunț.

Rona Hartner și Herve Camilleri s-au căsătorit în toamna anului 2019 și formau un cuplu extrem de solid. Artista a dezvăluit în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” că ea și soțul ei au decis să divorțeze. Vedeta a fost destul de rezervată în declarații, însă a menționat că ea și Herve sunt separați de o lună și jumătate și că au rămas prieteni. „Păi, divorțăm! Nu glumesc, da! Divorțăm! Ne-a pus și nouă capac coronavirusul. Nu o să vă spun nimic despre Herve. Nu vreau să dau declarații despre ce s-a întâmplat. Asta e singura soluție și atât. De o lună jumate suntem separați. Eu am păstrat casa, era pe numele meu și atât. Nu am făcut Paștele împreună. Cred că noi am avut o misiune și cred că Dumnezeu avea nevoie de noi să fim puțin mai puternici. Asta e situația, drumurile noastre s-au despărțit. Am rămas prieteni. E mai bine așa”, a declarat Rona Hartner în emisiunea de la PRO TV.

La scurtă vreme după intervenția de la „Vorbește Lumea”, Rona Hartner a împărtășit un mesaj pe Facebook, în care a făcut mai multe mărturisiri despre despărțirea de Herve. „Din respect pentru fostul soț vă fac aici o declarație adevărată și atât vreau să respect ceea ce am trăit cât și persoana căreia i-am spus Da în fața lui Dumnezeu. Poate că criza mondială ne-a dezunit. Poate pur și simplu așa a fost să fie. Suntem 50% 50% responsabili fiecare. Nu vreau să acuz pe nimeni și nu voi face tăvălug de detalii. Dar sunt mamă și am ales să fiu singură iarăși pentru binele fetei mele”, a scris Rona Hartner pe Facebook.

De asemenea, artista a publicat și un video pe contul său de YouTube, acolo unde a precizat că a fost o perioadă confuză pentru ea. „N-am mai vrut să mint, să spun că totul este în regulă. N-am vrut să creadă lumea că sunt insensibilă. A fost o perioadă foarte confuză și trebuie să recunosc că suntem foarte afectați toți când se termină o relație. Eu și cu Herve aveam un proiect și odată cu relația, am pierdut și acest proiect.”

Rona Hartner a menționat că nu își va vorbi niciodată de rău fostul partener și că în prezent se concentrează pe creșterea fiicei sale, Rita Sumalya, pe care o are din mariajul cu Rocco Sedano, precum și pe cariera de artistă. „N-am să reproșez nimic lui. Într-un divorț, amândoi sunt responsabili și fiecare ar fi putut să facă mai bine. Dar la un moment dat, ori nu mai poți ori simți că relația te duce pe un drum greșit. Noi la un moment dat simțeam că pierdem identitatea noastră. E cam greu să fii într-un cuplu când simți că nu te poți împlini cu adevărat. Nu voi vorbi niciodată rău de Herve. Ne-am depărțit pentru că nu mai mergea. Simțeam că relația nu ne face să devenim mai buni. Acum mi-am reluat foarte în serios rolul de mamă și de artistă”, a spus Rona Hartner într-un video pe YouTube.

