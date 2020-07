Românca Ana-Maria Popescu este cea mai titrată spadasină din istoria Cupei Mondiale la spadă

Ana-Maria Popescu (Brânză) a câștigat pentru a patra oară Cupa Mondială la spadă. Ea a terminat prima în clasament, cu 176.000 de puncte. A fost urmată de brazilianca Nathalie Moellhausen cu 157.000 de puncte și de chinezoaica Sun Yiwen cu 149.000, potrivit Federației Internaționale de Scrimă.

Cu această victorie, Ana-Maria Popescu devine astfel cea mai titrată spadasină din istoria Cupei Mondiale. Ana Maria a mai învins de alte trei ori în această competiție, în 2007-2008, 2008-2009 și 2012-2013. Decizia de acordare a titlurilor pe anul 2020 încă din această lună a fost luată de Federația Internațională de Scrimă pentru că multe competiții nu au putut fi organizate din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit sursei menționate anterior.

Ana-Maria Popescu a scris pe contul personal de Instagram un mesaj emoționant cu privire la această victorie din cariera ei, mărturisind și greutățile prin care a trecut de ultima dată de când s-a urcat pe planșa de scrimă. „Duminică, 12.07.2020. ora 23.01. Mă simt ca și cum aș fi tras toată ziua din greu la un Grand Prix și acum pot, în sfârșit, să-mi trag sufletul după acele asalturi infernale și să mă bucur de realizările mele… ciudat sentiment! În realitate, am petrecut o duminică minunată la care în sezonul competițional nici nu îndrăzneam să visez. Dimineața am ieșit la plimbare cum domn Popescu, iar dupa prânz mi-am permis să mă joc și să lenevesc alături de năstrușnicul Duras. Au trecut (deja) 4 luni de când am urcat pentru ultima dată pe planșa de scrimă. Între timp am suferit o intervenție chirurgicală, am fost imobilizată la pat, am mers în cârje și abia acum, după 7 săptămâni pot să mă laud că învăț (din nou) să merg…”

Ana-Maria a mai spus că își dorea foarte mult să câștige. Chiar dacă pentru toată lumea reprezintă o perioada dificilă, inclusiv pentru sportivi din cauza faptului că nu au putut fi organizate competițiile în contextul pandemiei de coronavirus, asta nu a împiedicat-o să viseze. „Cu toate acestea, în ultimele ore, au curs mesaje pline de gânduri bune și felicitări… așa cum se întâmplă după marile competiții, cele care (foarte rar) se văd la TV. Am câștigat pentru a 4 a oară Cupa Mondială și acest lucru reprezintă o performanță la care am visat mult timp, trebuie să recunosc. Mereu mi-am dorit să fiu prima, să fiu cea mai bună în ceea ce fac! Cu toate acestea, acum, mă bucur cu măsură… Ca să fiu cinstită până la capăt, aș merita premiul pentru cel mai bun început de sezon (dacă acesta ar exista)! Deși trăim vremuri tulburi, înainte de această perioadă, am avut un început de sezon excepțional… câștigând două medalii de aur și o medalie de argint care m-au propulsat pe prima treaptă a clasamentului mondial! Apoi… apoi s-a lăsat liniștea peste lume. Pentru noi, totul s-a oprit când ajunsesem la jumătatea drumului și nu vom ști niciodată cine ar fi câștigat punctele rezervate celorlalte competiții… Acest lucru nu diminuează cu nimic meritul meu și al oamenilor care m-au ajutat să ajung aici, dar nici bucuria nu poate fi completă atâta timp cât am ajuns la linia de finish înainte de vreme. Vă mulțumesc vouă pentru cuvintele frumoase și echipei mele pentru munca depusă.”

Ana-Maria Popescu are o carieră de succes, câștigând 14 turnee de Cupa Mondială. În anul 2008, Ana-Maria a fost vicecampioană olimpică la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing, iar în anul 2016 a devenit campioană olimpică pe echipe la Rio de Janeiro. Încă de la o vârstă fragedă, Ana-Maria a câștigat titluri remarcante, mai precis, la 15 ani a câștigat titlul național la seniori în cadrul clubului LPS Craiova.

Foto: Instagram

