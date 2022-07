Rihanna, surprinsă într-o ipostază romantică alături A$AP Rocky. Ce ținută a purtat artista

Rihanna a atras toate privirile în timpul unei întâlniri romantice cu iubitul ei, A$AP Rocky , în New York. Vedeta a purtat o ținută care-i vine de minune. Cântăreața și rapperul au fost surprinși în ipostaze tandre în timpul ieșirii lor.

Rihanna și A$AP Rocky, întâlnire romantică în New York

Cântăreața , și-a arătat, din nou, stilul vestimentar într-un corset din satin albastru marin cu sutien conic, în timp ce a ieșit târziu în noapte în New York. Rihanna l-a ținut tandru de mână pe A$AP Rocky în timp ce acesta o ghida pe trotuar. Vedeta și partenerul ei au arătat ca niște părinți cool atunci când au ieșit împreună la o ieșire în oraș pe 24 iulie.

Cântăreața și rapperul și-au lăsat copilul nou-născut acasă în timp ce s-au ținut de mână și au afișat ținute elegante în timpul ieșirii din New York, care i-a condus la un restaurant unde au luat cina. Ambele vedete și-au ținut capul plecat și și-au acoperit ochii cu ochelari de soare în timp ce treceau pe lângă aparatele de fotografiat.

Ținuta Rihannei a inclus un corset din satin albastru marin sub o jachetă din piele neagră și jambiere și tocuri asortate, în timp ce A$AP Rocky a ales un tricou alb cu căptușeală albastră sub un blazer albastru marin, pantaloni scurți asortați și adidași albi și negri. Cântăreața și-a lăsat, de asemenea, părul lung și creț desfăcut ei și a purtat o poșetă neagră. Machiajul ei a inclus un ruj în tonuri de piersică închisă, care se potrivea perfect cu întregul look.

Vedeta rămâne discretă în privința fiului lor

Cea mai recentă întâlnire dintre Rihanna și A$AP Rocky vine la aproximativ două luni de când și-au întâmpinat primul copil împreună. Cei doi au rămas foarte discreți în legătură cu fiul lor și nu sunt „încă pregătiți” să îl arate publicului.

„Rihanna nu este încă pregătită să își prezinte bebelușul în premieră în lume. El este încă foarte tânăr și ea încă gestionează tranziția către maternitate. Rihanna este extrem de protectoare cu copilul ei și a lăsat doar un grup select de prieteni apropiați și familia să-l cunoască. Acesta este cel mai important moment din viața ei și îl ia foarte în serios”, a declarat o sursă pentru HollywoodLife.

