Relația Andrei cu Cătălin Măruță este foarte solidă. Ce a declarat artista despre rețeta fericirii lor?

Relația Andrei cu Cătălin Măruță s-a numărat printre subiectele unui interviu recent acordat de artistă, dat fiind că aceasta este protagonista copertei revistei Unica, numărul de martie. Cântăreața formează, alături de prezentatorul TV, unul dintre cele mai admirate cupluri publice de la noi, fiind căsătoriți din 2008. Atunci când reporterul Unica a întrebat-o cum reușește să mențină scântei în relație, aceasta a răspuns onest.

„E mult spus „scântei”, dar suntem conștienți de faptul că trebuie să investim timp și în relația noastră, să stăm și singuri, să ne arătăm sentimentele. Nu aș da rețete pentru fericire, chiar nu sunt în măsură după un an de stat în casă cu soțul și cu copiii! Credeți că cinele noastre erau romantice? (râde)”.

Din relația Andrei cu Cătălin Măruță au rezultat doi copii, Eva și David. Cântăreața a povestit și despre aceștia în interviul amintit. „Sunt foarte dezvoltați emoțional, înțeleg situații foarte complexe și sunt foarte creativi. Uneori mi se pare că sunt mai înțelepți decât unii adulți! De exemplu, am fost la părintele Manuel Radu din Urlați, care are un centru pentru copiii din comunitate. Am dus haine, jucării și dulciuri. Eva și David au fost atât de impresionați de idee, au vrut să doneze și jucării pe care încă le folosesc cu plăcere, și haine la fel. Vor să ne mai întoarcem acolo cât mai curând. Am fost bucuroasă să văd că nu se agață de niște lucruri, deși sunt copii și înțeleg câtă nevoie au alții de ele.”

Cuplul de vedete a trecut recent și prin spaima de a se fi infectat cu coronavirus, dar au dezvoltat forme ușoare ale bolii, iar la acest moment întreaga familie se simte bine. Dar familia, relația Andrei cu soțul ei și cu prietenii sunt lucrurile despre care a mărturisit că au făcut-o să treacă cu bine peste ultimul an.

„Sunt o fire optimistă, plină de energie, iar resursele sunt peste tot în jurul meu: familia, prietenii, pasiunile mele, oamenii buni pe care îi cunosc sau despre care citesc și mă inspiră (…). Sunt recunoscătoare că, deși a fost un an greu, eu am găsit motive să zâmbesc în fiecare zi. Mă preocupă însă faptul că, din cauza situației, sunt persoane care și-au pierdut slujbele: mă refer acum și la sectorul cultural-artistic, dar și la altele, cum ar fi horeca, turismul. Sper să reușim împreună, cu multă solidaritate, să reconstruim ceea ce pandemia ne-a luat.”

