Raluca Bădulescu, primele declarații în controversa legată de consumul de substanțe interzise la volan

Raluca Bădulescu a fost invitată în emisiunea „Teo Show”, acolo unde a făcut primele declarații cu privire la controversa care a apărut în ultimele zile în presă despre consumul de substanțe interzise la volan. Jurata emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost oprită de poliție pentru un control de rutină și testată pentru a se afla dacă a consumat substanțe interzise. Testul a ieșit pozitiv la benzodiazepine, substanțe care se regăsesc în medicamentele anxiolitice și sunt prescrise pentru tulburările somnului.

„Am văzut doar vreo două titluri. Ca de obicei, titlurile sunt titluri, trebuie să fie pompoase și nu se ține cont de ceea ce contează cu adevărat. Eu sper din suflet ca oamenii să se uite la noi și să asculte ceea ce avem de spus. Îmi doresc mult să clarificăm toată chestiunea asta. Titlul care m-a frapat a fost: „Raluca Bădulescu a consumat subtanțe interzise la volan. Dosar penal.” După aceea, în continunarea articolului, pe care sper că unii oameni îl deschid, este vorba de medicamente pentru somn, despre anxiolitice, pe care le iau sub prescripție medicală, medicamente pe care nu le iau tot timpul, în cantitatea recomandată de medic, medicamente pe care le iau exclusiv seara.”

Raluca Bădulescu a povestit în detaliu ce s-a întâmplat mai exact. Vedeta a mărturisit că aceste medicamente le ia sub prescripție medicală. „Când am fost în acel control de rutină, domnii (n.r. polițiști) s-au comportat impecabil, cu un comportament civilizat, tot respectul. Într-o seară, când ne întorceam de la filmări, de la „Bravo, ai stil”, cred că era o oră mai târzie, toate bune și frumoase. Eram puțin obosită după o zi întreagă, este normal. Munca aceasta în televiziune presupune mai mult decât să ne facem părul frumos și să ne aranjăm.

M-a oprit poliția pentru controlul de rutină, mi-a cerut carnetul. Nu beau și nu consum substanțe interzise niciodată. A ieșit negativ testul de alcool. Am făcut și testul pentru substanțe interzise. La absolut toate substanțele interzise, care înseamnă cocaină, metamfetamină, etc, rezultatul a fost negativ. A ieșit pozitiv pe substanțele care se cheamă benzodiazepine. Sunt substanțe care se găsesc în medicamentele anxiolitice și în cele prescrise pentru tulburările somnului. Testele care se fac la mașinile de poliție arată prezența substanței în sânge și nu cantitatea. Cantitatea substanței care se află în sânge se determină numai la IML, prin probă de sânge. Dânșii mi-au spus: „Doamnă, ne pare rău, testul a ieșit pozitiv la benzodiazepine, știm că substanța aceasta se găsește în medicamentele anxiolitice.”

Raluca Bădulescu a precizat că s-a supus legii și că nu este vinovată cu nimic. De asemenea, a adăugat că a rămas fără carnetul de conducere până în momentul în care vor ieși rezultatele cantitative ale testului din sânge. „După aceea, am fost la IML, mă supun legii, mi se pare și normal, nu am absolut nimic de ascuns. Nu sunt vinovată cu absolut nimic. Era un somnifer pe care îl luasem cu 24 de ore înainte, al cărui efect trecuse, dar substanța încă rămâne în sânge. (…) Uneori, în cursul săptămânii, atunci când sunt zile mai grele, înainte de culcare, conform prescripției medicului, mai iau câte un somnifer sau câte un anxiolitic ca să am o stare de calm, de liniște, să mă pot odihni ca lumea, în așa fel încât a doua zi să fiu super aptă de muncă.

Cum aș putea vreodată să iau un somnifer și să circul pe stradă? Pai dacă iau acest somnifer nu e normal că mă duc acasă și dorm? (…) Doamne ferește să mă fi urcat la volan sub influența vreunei substanțe interzise – și mă refer aici la somnifere și anxiolitice. Cât despre celelalte substanțe interzise, absolut toate am testat negativ, inclusiv alcool”, a declarat Raluca Bădulescu în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.

