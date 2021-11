Emilia Popescu, dezvăluiri emoționante despre carieră și viața personală: „Adună-ți cu grijă amintirile… O să ai nevoie de ele”

Emilia Popescu este fără îndoială una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din România, iar dacă despre cariera ei a vorbit în numeroase dăți, despre viața personală mai puțin.

Celebra actriță a fost invitată în cadrul emisiunii „Nocturne”, de la TVR 1 și și-a deschis sufletul în față Marinei Constantinescu oferind detalii inedite despre începutul carierei sale, dar și amănunte emoționale despre persoanele dragi din viața ei personală.

În ceea ce privește cariera de actriță, Emilia Popescu se declară norocoasă și privilegiată să aparţină unei trupe și consideră că Teatrul Bulandra era visul oricărui actor: „Mă minunez cât de natural şi uşor au venit lucrurile. Am făcut şcoala de mai multe ori, cu mai mulţi regizori şi mentori”, a povestit Emilia Popescu, o actriţă iubită, admirată, aplaudată, care şi-a împletit destinul cu teatrul, jucând de-a lungul anilor la Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie, Teatrul Naţional sau Teatrul Metropolis.

„Florian Pittiş… îi datorez intrarea mea pe un cal alb în Teatrul Bulandra, în meserie. Profesor un an şi jumătate, primul meu spectacol la Teatrul Bulandra, care a fost considerat şi ca un fel de concurs: Câinele grădinarului, 1988. Florian Pittiş = destin şi noroc!”, a mărturisit Emilia Popescu. 1988 este, de altfel, şi anul în care a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București, clasa profesorilor Olga Tudorache și Florin Zamfirescu.

„Am început să lucrez de tânără cu un geniu”, povestește actriţa, vorbind cu admiraţie profundă despre regizorul Liviu Ciulei. „Nu am auzit niciodată din gura lui că nu e bine. Îţi explica blând şi din asta îţi dădeai seama cât ai fost tu de prost şi cât era el de elegant”.

În toată povestea, e vorba şi despre curaj: „Tu nu-l ai, dar când faci primul pas pe scenă, se îndură Dumnezeu de tine!”, crede cu tărie cea care a dat viaţă, în peste 30 de ani de carieră artistică, unor zeci de personaje pe scenele marilor teatre bucureştene sau pe marele ecran.

În ceea ce privește viața ei personală, actrița are numai cuvinte pline de iubire şi admiraţie atunci când vorbeşte despre una dintre cele mai dragi fiinţe din lume. De la ea, de la mama ei, spune că a moştenit doar energia: „Mie mi-e frică, am dubii, sensibilităţi. Nu am tăria ei”, recunoaşte actriţa.

Tot de la mama ei a primit una dintre cele mai importante poveţe: „Adună-ţi cu grijă amintirile, ţine-le minte. O să ai nevoie de ele”. Şi-a însuşit-o şi, poate, tocmai de aceea „eu mă plimb deseori cu partea frumoasă a trecutului meu”, a mai declarat, zâmbind, actriţa Emilia Popescu.

Foto: Instagram

