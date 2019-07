Prințul William alături de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis într-o imagine adorabilă, nepublicată până acum

Ieri a fost ziua Prințului George, iar cu această ocazie Palatul Kensington a publicat trei noi imagini cu acesta.

Ei bine, se pare că nu sunt singurele imagini noi pe care fanii le pot vedea, deoarece și The Army in London a publicat pe Twitter o nouă fotografie cu Prințul George, de data aceasta alături de el fiind și Prințul William, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Fotografia a fost făcută la meciul de polo la care au fost spectatori copiii familiei regale, iar până acum nu a fost publicată.

The Army In London, including @irish_guards Wolfhound mascot Domhnall, is wishing HRH Prince George a very happy 6th birthday today. Our Soldiers are always on duty, ready to serve! #PrinceGeorge pic.twitter.com/JKrUja4GNL

— The Army in London (@ArmyInLondon) July 22, 2019