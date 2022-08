Prințul Harry, surprins din nou în Africa

Prințul Harry se află din nou în Africa, unul dintre locurile sale preferate din lume, după cum chiar el a mărturisit în nenumărate rânduri de-a lungul timpului. Acesta a fost fotografiat pe aeroportul din Vilankulo.

În timpul vizitei sale, Harry, în vârstă de 37 de ani, „întâmpină și găzduiește un grup de oficiali americani, ecologiști și filantropi, în timp ce vizitează zonele naturale și sălbatice protejate”, a declarat pentru PEOPLE un purtător de cuvânt al Ducelui de Sussex.

Prințul Harry a început să lucreze alături de African Parks în 2016, iar în anul următor a devenit președintele organizației. În 2015, acesta a petrecut trei luni lucrând la mai multe proiecte care aveau ca scop protejarea și sprijinirea comunităților locale din Namibia, Tanzania, Africa de Sud și Botswana. De asemenea, în 2016 a petrecut o perioadă în Malawi, unde a servit în cadrul proiectului 500 Elephants.

În urmă cu o lună, în cadrul unui eveniment organizat de Națiunile Unite la New York, Prințul Harry a vorbit despre pasiune sa pentru Africa, inclusiv despre modul în care continentul l-a legat de două femei importante din viața sa: Meghan Markle și Prințesa Diana.

„În cea mai mare parte a vieții mele, a fost linia mea de salvare, un loc în care am găsit pacea și vindecarea de nenumărate ori. Este locul unde m-am simțit cel mai aproape de mama mea și unde am căutat alinare după ce a murit și unde am știut că am găsit un suflet pereche în soția mea”, a declarat Prințul Harry.