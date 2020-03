Prințul Harry și Meghan Markle au avut cea mai bună reacție atunci când un bărbat și-a cerut iubita în căsătorie chiar în fața lor

Meghan Markle și Prințul Harry au participat la Endeavour Fund Awards în Londra, fiind un eveniment care aduce în atenție performanțele sportive ale veteranilor.

Însă, ce a fost cu adevărat surprinzător la acest eveniment a fost faptul că unul dintre veteranii prezenți, Danny Holland, după ce a ținut un discurs de acceptare al unui premiu, și-a cerut iubita în căsătorie în fața tuturor, inclusiv în fața Ducilor de Sussex.

Fiind un moment atât de important și de emoționant, acesta a fost imortalizat și distribuit pe rețelele de socializare.

WATCH: One of tonights @EndeavourFund Award winners just proposed to his partner in front of Harry and Meghan…

Watch the reaction from the Sussexes, the audience, and (of course) the bride-to-be!! 💍 pic.twitter.com/rlDp9FTZxD

— Chris Ship (@chrisshipitv) March 5, 2020