Prințul Harry și Meghan Markle au ales o caleașcă de basm pentru nunta lor

Palatul Kensington a anunțat miercuri că viitorul cuplu regal a ales trăsura Ascot Landau. Conform comunicatului de presă emis, caii vor plimba cuplul proaspăt căsătorit pe High Street, prin Windsor Town urmând să se întoarcă la castelul Windsor.

The carriage is one of five Ascot Landaus in the Royal Mews. The carriages are used in official and ceremonial state events, such as Coronations, Royal Weddings and State Visits. pic.twitter.com/GxckiNyCLu

Aghiotantul Coroanei, Toby Browne a descris caleașca ca fiind „ușor de remarcat, luminoasa, intimă și cochetă”. „Pasagerii pot sta în picioare și deci, prin urmare, toată lumea va avea ocazia să vadă cuplul” a mai precizat Browne.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have selected the Ascot Landau carriage for their procession through Windsor Town after their wedding on May 19th. pic.twitter.com/uR9bKgqmiX

„Cei doi așteaptă cu interes această scurtă călătorie în care vor avea ocazia să își salute admiratorii” a declarat Palatul Kesington.

Nu este pentru prima dată când Prințul Harry se va urca într-o astfel de trăsură. În 2011, cu ocazia nunții lui William și a lui Kate, Harry se urca în calitate de cavaler de onoare într-un Ascot Landaus. Acum, admiratorii casei regale speră să-i întrezărescă într-o caleașcă de acest tip și pe prințul George și prințesa Charlotte, bineînțeles însoțiți de părinții lor.

Este de menționat faptul că aceste trăsuri nu sunt utilizate doar pentru nunți, fiind folosite și pentru comisarii primiți de Regină la Buckingham Palace. Caii trăsurii vor fi bineînțeles de viță nobilă, de Wndsdor, aceștia servind familia regală încă după timpul Reginei Victoria.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle will take part in a Carriage Procession around Windsor after their wedding on May 19th.

🎥 Go behind the scenes at The Royal Mews to learn more the Carriages and Horses that will be used: https://t.co/cKM7KpTgAF pic.twitter.com/HDHj2awXBq

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 2, 2018