Prima imagine cu fetița înfiată de Daciana și Victor Ponta

Invitat într-o emisiune la Kanal D, Victor Ponta a dezvăluit faptul că el și soția lui, Daciana Sârbu, au adoptat o fetiță dintr-un centru de plasament. Politicianul a dezvăluit că acum are trei copii, nu doi, așa cum se știa până acum.

Fetița pe care cei doi au înfiat-o are 6 ani, se numește Maria și, potrivit lui Victor Ponta, nici el și nici soția lui, nu au dorit să vorbească până acum de ea din cauza campaniei electorale. Mai mult chiar, se pare că actele de adopție au fost gata cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare din 6 decembrie, alegeri pe care Victor Ponta le-a pierdut.

Deși în cadrul emisiunii Victor Ponta a refuzat să dezvăluie mai multe detalii despre fetița adoptată, soția acestuia, Daciana, a oferit mai multe informații despre Maria, dar și prima fotografie cu micuța.

Daciana a publicat pe contul personal de Instagram prima imagine cu fetița pe care ea și fostul premier Victor Ponta au înfiat-o în urmă cu puțin timp. În imagine, micuța Maria apare cu spatele, în brațele surorii ei mai mari, Irina, în vârstă de 12 ani. Imaginea este însoțită și de un text emoționant:

„Cele mai mari daruri din viața noastră sunt oamenii. În mod miraculos si neasteptat viața ne-a dăruit un suflet nou. Anul acesta în familia noastră a apărut Maria. Și bucuria de a fi mamă din nou, cu toate întrebările, temerile și încântările pe care le are orice familie in care mai vine un copil.

Ne bucuram din nou de inocenta copilariei si mai prelungim putin binecuvantarea de a avea un copil mic alaturi de noi.

Va multumim tuturor celor care veti intelege ca nu vom vorbi mai mult despre acest subiect pentru ca vrem sa o protejam pe Maria si sa o ajutam sa ajunga la un echilibru in noua ei viata alaturi de noi.

#believe #hope #love #bestteam Maria Irina Andrei @victorprivatponta”

Foto: Instagram

