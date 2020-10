Andreea Berecleanu, apariție inedită într-o emisiune TV

Admiratorii Andreei Berecleanu au putut să o revadă pe fosta prezentatoare TV pe micile ecrane. Andreea a fost invitată în emisiunea „Drag de România mea” de pe TVR 2, prezentată de artistul Paul Surugiu-Fuego. Alături de Andreea Berecleanu, a mai fost prezent în emisiune și actorul Costel Constantin, care a împlinit ieri, pe 20 octombrie, vârsta de 78 de ani.

„Acum ceva timp, am primit o invitație interesantă, din punctul meu de vedere. O dată, pentru că nu am mai participat la nicio emisiune de divertisment pe TVR2 în al doilea rând, că venea din partea lui Paul Surugiu-Fuego, un om cald și bun și un inspirat realizator tv, și al treilea, foarte important pentru sufletul meu, aniversarea bunului meu prieten, actorul Costel Constantin. Chiar dacă am vorbit mult în emisiune despre Costel, tot nu am reușit pe deplin să-l descriu așa cum mi-aș fi dorit. Oricât e prea puțin! Ce e trăit și ce va fi trăit ca prietenie, e greu de povestit. Sunt fericită că ne suntem alături de atâția ani și că este mereu un exemplu pentru mine și familia mea! La mulți ani, frumoși și puternici ca tine!”, a scris Andreea Berecleanu pe Facebook.

La începutul acestui an, Andreea Berecleanu și-a făcut publică decizia de a pleca de la Antena 1, renunțând la postul de prezentator al emisiunii de știri Observator. „Am stat 17 ani în Antena 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă cât și de către public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest”, a spus Andreea Berecleanu la vremea respectivă.

În exclusivitate pentru ELLE, Andreea Berecleanu a vorbit despre această decizie care a luat prin surprindere pe toată lumea. „Dacă privesc inainte, am alegeri și planuri mai interesante decât politica editorială a unui grup dintr-o stație tv. Și când voi ieși mâine dimineață pe stradă, știu că pot privi pe oricine în ochi. Mi-am croit atât de corect și curat drumul acesta profesional din ultimii 30 de ani, încât am încotro. Acest „încotro” este generic. Dar e cel mai important”, a declarat Andreea Berecleanu exclusiv pentru ELLE.

După această decizie, Andreea Berecleanu a fost destul de rezervată în ceea ce privește aparițiile TV. În luna mai, a apărut alături de fiica ei, Eva, în emisiunea „Teo Show”, ocazie prin care toată lumea a remarcat asemănarea izbitoare dintre cele două.

