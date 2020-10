Ce reacție a avut Andreea Berecleanu după ce nu a mai deschis televizorul timp de câteva luni

Vedeta TV Andreea Berecleanu a povestit că a făcut o pauză de câteva luni de la a se uita la televizor. A făcut-o în schimb, de curând, în ziua alegerilor locale, după cum a povestit pe Facebook. Aceasta a avut o opinie tranșantă referitoare la peisajul politic autohton.

„După câteva luni de nedeschis televizorul, am vrut să văd duminică rezultatul exit poll. Atât. Fusesem la vot, deci aveam tot dreptul să știu. Sigur, veți spune că se putea și online, așa e, doar că live-ul, aduce mai multă adrenalină. Și am făcut o excepție. A trebuit să suport multe discuții din platourile de televiziune de tipul «bătut apa-n piuă», ireale, indiferent de post”, a povestit Andreea Berecleanu. Fosta prezentatoare a știrilor de la Antena1 a continuat: „Apoi, în zilele ce au urmat, nimic nu era civilizat. S-a tot vehiculat cuvântul «panaramă». Eu cred că este o «panaramă» tot ce se întâmplă, o bătaie de joc a acestui popor, o manipulare continuă de 30 de ani. Vă spun și vă repet, nu agreez niciun partid, contravin reperelor mele de orice fel, am toleranță pentru câțiva politicieni și atât.”

La începutul lunii februarie a acestui an, Andreea Berecleanu a luat prin suprindere pe toată lumea după ce a anunțat că va părăsi pupitrul emisiunii de știri I de la Antena 1. „Am stat 17 ani în Antena 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă cât și de către public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest. Pot să dau și amănunte despre alegerea mea de a pleca dar cred că viața trebuie să-și urmeze cursul, la fel și profesia mea”, declara ea atunci.

