Gina Pistol dezvăluie prima imagine cu copilul pe care îl așteaptă

În curând, Gina Pistol și Smiley vor deveni părinții unei fetițe. Prezentatoarea show-ului „Chefi la cuțite” se află în trimestrul al doilea de sarcină.

Gina Pistol a povestit recent pe contul personal de Instagram că a fost la un control pentru monitorizarea sarcinii și cu această ocazie le-a spus urmăritorilor săi că totul decurge foarte bine. Pe lângă asta, prezentatoarea TV le-a arătat și o ecografie cu fetița ei. „Am ajuns acasă. Sunt epuizată. A fost o zi lungă. Bine, m-am trezit și la 6 dimineața, dar sunt foarte fericită. Am făcut morfologia trimestrului doi la clinica unde merg eu și totul este bine. Totul este în grafic. Mi-a fost drag s-o văd. Era foarte agitată, cred că o să-mi semene”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.

Spre încântarea fanilor, Gina Pistol publică des pe rețelele de socializare imagini cu ea în care își arată burtica de gravidă.

Vezi această postare pe Instagram #chefilacutite O postare distribuită de GinaPistol (@ginapistol) pe Nov 4, 2020 la 4:40 PST

La sfârșitul lunii septembrie, Gina Pistol și Smiley au confirmat că vor avea un copil împreună prin intermediul unui video emoționant intitulat „Noi acum înseamnă 3”, publicat pe contul de YouTube al artistului, în care povestesc pe larg motivul pentru care nu au făcut publică vestea. „Vestea că vom avea un copil împreună a fost o mare surpriză pentru amândoi și am preferat să păstrăm vestea asta pentru noi până în momentul în care vom fi siguri că este o surpriză până la capăt”, a spus Smiley.

„În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră”, mărturisea Gina Pistol la vremea respectivă.

Foto: Instagram

