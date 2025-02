Pepe, dezvăluiri despre impactul scandalurilor dintre el și fosta lui soție asupra celor două fiice: „De fiecare dată eu tratez cu indiferență”

Invitat la Fresh by Unica, Pepe a vorbit deschis despre modul în care expunerea mediatică a conflictelor cu fosta sa soție le afectează pe fiicele lor, Maria și Rosa. Artistul a dezvăluit detalii din relația cu cele două fete și a explicat strategiile pe care le folosește pentru a le proteja de efectele negative ale scandalurilor publice.

Pepe a mărturisit că este conștient de impactul pe care atenția presei îl poate avea asupra copiilor săi și că a încercat să adopte o abordare atentă și echilibrată în creșterea lor. De-a lungul timpului, a fost nevoit să găsească metode prin care să le ferească de zvonurile și informațiile toxice din media, concentrându-se pe menținerea unei atmosfere pozitive în familie.

Artistul a subliniat că, indiferent de situațiile tensionate din trecut, prioritatea sa a fost mereu bunăstarea fiicelor sale. Astfel, a încercat să le ofere sprijin emoțional și să le învețe cum să gestioneze momentele dificile cu maturitate.

Prin sinceritatea sa, Pepe arată încă o dată cât de importantă este familia pentru el și cât de mult își dorește ca Maria și Rosa să crească într-un mediu echilibrat, indiferent de provocările pe care le aduce viața publică.

„Mi le-a dat Dumnezeu să mă liniștească, îți dai seama. Am învățat să fiu tată de la copiii mei, înseamnă că n-aveam de unde să știu. Nu puteam să învăț să fiu tată de la alții. Pentru că fiecare e în felul lui părinte, fiecare e în felul lui soț, fiecare e în felul lui artist, fiecare e în felul lui ce este. Te învață viața să fii tot ceea ce ești. Iar tată de fată sau de fete, în cazul meu, am învățat să fiu și învăț în fiecare zi de aici încolo”, a spus artistul.

Conștient de impactul pe care atenția publică îl poate avea asupra copiilor săi, Pepe a dezvăluit că aplică strategii stricte pentru a le proteja pe Maria și Rosa de influențele negative ale mediului online și ale presei.

Artistul a impus restricții clare privind accesul fiicelor sale la informații: Rosa, fiind cea mai mică, nu are deloc acces la telefon, în timp ce Maria, fiica sa mai mare, are conturile de social media atent monitorizate de tatăl său. Astfel, Pepe se asigură că fetele sale nu sunt expuse știrilor sau comentariilor care le-ar putea afecta emoțional.

„Are acces, dar internetul este în principiu pe telefonul mobil, iar telefonul este cu cont parental și Google-ul este pentru copii. Și atunci izolez știrile. Chiar dacă e curioasă, pentru că, fiind atâtea discuții, evident că fără să vrei mai stai pe un post TV, mai apare o știre cu tine fără să știi că apare… Se mai întâmplă. Copiii au crescut cumva în mediul ăsta și au văzut că de fiecare dată eu tratez cu indiferență și nu mă las afectat. (…) Fetița cea mică nu are telefon deloc. A avut telefon vreo șase, opt luni. După care i l-am luat. Pentru că nu-i normal. Pentru că nu vedea decât telefon și nu se întâmpla nimic altceva. Și l-am luat total. I-am spus ‘supără-te pe mine mai târziu, când o să înțelegi’. Și nu are deja de un an. Trebuie să înțeleagă și să le dai exemple. Iar cel mai bun exemplu pentru un copil este părintele”, a mai spus artistul.