Pepe, noi dezvăluiri despre relația cu Raluca, fosta lui soție, după scandalul din tribunale: „Pui paie pe foc”

Pepe a vorbit deschis despre relația actuală cu fosta sa soție, Raluca Pastramă, după perioade tensionate cauzate de disputa privind custodia copiilor. Artistul speră că situația s-a mai calmat și subliniază că fiicele lor, Maria și Rosa, sunt fericite și au rezultate excelente la școală.

Deși divorțați de câțiva ani, în 2024, numele lor au revenit în atenția publicului, după ce Raluca Pastramă a solicitat modificarea aranjamentului privind custodia, dorindu-și să petreacă mai mult timp cu fetele. Aceasta a intentat un proces împotriva fostului soț, ceea ce a dus la noi tensiuni între cei doi.

În aparițiile lor la diverse emisiuni TV și podcasturi, Pepe și Raluca au lansat acuzații dure unul la adresa celuilalt. Deocamdată, instanța nu a luat o decizie definitivă, iar copiii continuă să locuiască cu artistul.

În prezent, cei doi părinți comunică strict în legătură cu fetele lor. Într-un interviu acordat revistei Unica, Pepe a vorbit despre relația actuală cu fosta sa soție și despre modul în care încearcă să-și protejeze fiicele de expunerea mediatică legată de conflictul dintre părinți.

Deoarece Maria și Rosa locuiesc cu el, Pepe s-a asigurat că fetele au un program plin de activități interesante, menite să le mențină ocupate și să le aducă bucurie. Artistul pune mare accent pe dezvoltarea lor și pe crearea unui mediu echilibrat pentru ele.

În plus, Pepe își îndreaptă atenția și către fiul său, Pepe Jr., pe care îl are din actuala căsnicie. Micuțul urmează să înceapă activități sportive, semn că artistul dorește să le ofere tuturor copiilor săi un stil de viață activ și sănătos.

„Rosa face muzică și teatru pe lângă, Maria e foarte serioasă pe partea de sport. Are antrenamente zi de zi, la nivel de performanță. Fratele lor mai mic, chiar dacă nu a împlinit încă 3 ani, împlinește 3 ani în iunie, are 2 ani de când face înot. Înoată singur la vârsta lui. Și am decis astăzi, după ce am vorbit cu Leonard Doroftei, să-l aduc la club să se apuce de box de mic. Chiar dacă va fi cel mai mic din sală, e bine să crească în spiritul acesta sportiv. O să-l dau la mai multe sporturi, pentru că are o energie fantastică și are aptitudini”, a mai spus prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!.