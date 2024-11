Pepe, declarații emoționante despre soția lui, Yasmine, și cum i s-a schimbat viața de când au devenit un cuplu: „Integrarea în familie nu a fost simplă”

Pepe se bucură de o carieră de succes și de o familie superbă. Cântărețul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă, și mai are un băiețel, pe nume Pepe Jr., din actuala căsătorie cu Yasmine Ody.

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a optat pentru un costum alb, asortat perfect cu rochia soției sale. Conform tradiției, și-a prins o floare în piept, iar în picioare a purtat pantofi Prada de peste 1.000 de euro. Băiețelul lor, Pepe Jr., care a împlinit doi ani, a fost alături de ei. De asemenea, fiicele cântărețului, Rosa și Maria, au fost prezente, purtând rochii albe de prințese.

În cadrul unui interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre relația cu soția lui, Yasmine. Artistul și partenera lui se cunoșteau de mai mulți ani, iar cei doi chiar au fost vecini în perioada copilăriei.

„Cel mai mult apreciez faptul că mă iubește, adică simt dragoste din partea ei, și sprijin. Dacă nu ar fi fost ea, nu știu cum m-aș fi descurcat, la modul cel mai serios, mai ales cu fetele. După ce a venit băiatul ne-a fost mai ușor, dar pănă să vină el, cumva integrarea în familie nu a fost simplă. În primul rând și pentru mine a fost dificilă alegerea, dar a meritat. Am simțit că merită. Restul, poveștile din spate, ce am auzit săptămâna trecută, sărim peste. Fiecare poate să spună ce vrea, e mai greu cu demonstratul”, a mărturisit pentru VIVA! .

Artistul a mai vorbit și despre planurile pe care le are pentru perioada următoare.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: „Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!” Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.