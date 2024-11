Pepe, dezvăluiri din culisele emisiunii „Te Cunosc de Undeva”, pe care o prezintă la Antena 1: „Situații care pot părea foarte penibile…”

Cosmin Seleși a luat prin surprindere pe toată lumea cu vestea că nu va mai prezenta alături de Alina Pușcaș emisiunea „Te cunosc de undeva!”, difuzată de Antena 1. Actorul a fost cel care a luat decizia de a pleca de la postul de televiziune și nu a fost concediat, așa cum se zvonea la un moment dat. În prezent, Alina Pușcaș face echipă cu Pepe, având deja mai multe sezoane de când prezintă împreună.

Pepe a fost prezent la Gala Premiilor TVmania, unde și-a adjudecat premiul pentru „Cea mai bună emisiune de divertisment”: „Te cunosc de undeva”, show pe care îl prezintă la Antena 1 alături de Alina Pușcaș. Artistul a dezvăluit într-un interviu și câteva detalii din culisele emisiunii care se bucură de mare succes în rândul publicului.

Cântărețul, care a fost și concurent în cadrul emisiunii, are câteva sfaturi pentru cei care vor participa în noul sezon în ipostaza de concurenți.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a vorbit deschis despre cum se înțelege cu Pepe.

Deși la un moment dat se zvonea că sezonul „Te cunosc de undeva!”, difuzat de Antena 1, ar urma să fie unul best of, prezentatoarea a dezvăluit că nu s-a luat în calcul așa ceva.

„Toată lumea avea senzația că o să fie un fel de best of, dar ne-a fost teamă să facem, de fapt, un gen de best of, pentru că eram pe ideea: ‘măi, dacă e best of înseamnă că se termină’. Nu, dar, într-adevăr sunt super bune toate perechile. Muncesc foarte mult, deși am început în decembrie primele filmări, cred că decembrie era o lună în care toată lumea era obosită, dar au început foarte bine. Au mai fost pe ici pe colo niște clinciuri, dar o să le vedeți voi și o să vedem dacă se vor rezolva sau nu”, a mai spus prezentatoarea pentru sursa citată.