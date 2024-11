Fiicele Ralucăi Pastramă și ale lui Pepe, declarații oficiale în fața judecătorilor: „Își mai pun întrebări”

Pepe a dezvăluit într-un interviu pentru Fanatik că fiicele sale, Maria și Rosa, au dat declarații în fața judecătorilor în cadrul unui proces inițiat de mama lor, Raluca Pastramă. În prezent, cele două fetițe locuiesc cu artistul, însă Raluca dorește, printr-o ordonanță președințială, să obțină dreptul de a petrece mai mult timp alături de ele.

Cei doi foști soți au divorțat în urmă cu patru ani, după opt ani de căsnicie, și, la momentul separării, au ajuns la un acord privind partajul și custodia fetelor. Totuși, tensiunile au reapărut odată cu inițierea acestui proces, în care Pepe susține că dispune de multiple dovezi care îi sprijină poziția.

Întrebat în interviul pentru Fanatik despre atitudinea fostei sale soții, Raluca Pastramă, în contextul procesului, Pepe a declarat că are încredere în justiție.

Invitată în podcastul moderat de Teo Trandafir, Raluca Pastramă și-a deschis sufletul și a povestit despre motivele care au stat la baza scandalului și a neînțelegerilor privind custodia fiicelor sale. Ea a explicat că totul a început din dorința de a petrece mai mult timp cu Maria și Rosa, subliniind că a simțit nevoia să lupte pentru dreptul de a le avea mai aproape. Raluca a adăugat că a fost o perioadă dificilă pentru ea, în care a fost nevoită să facă față unor decizii dificile și să ia măsuri legale pentru a asigura un echilibru în viața copiilor, chiar dacă acest lucru a dus la conflicte.

„Pepe este un om foarte calculat, este un om diabolic. Momentul trezirii mele a fost atunci când Pepe a considerat că fetele trebuiesc îndepărtate de mine. Mi-am dat seama că urmează ceva rău. Întotdeauna m-am luptat singură. Și în războiul cu fosta lui soție tot singură m-am luptat. Cea mai mare nedreptate a fost atunci când am fost acuzată că nu am grijă de copiii mei. Vreau ca fetele mele să afle și să știe adevărul. Procesul l-am intentat atunci când el a făcut o faptă penală împotriva uneia dintre fetele noastre, faptă care se pedepsește penal. În războiul ăsta al nostru și în discuțiile astea ale noastre, copiii suferă cel mai tare. În urma partajului, eu i-am cedat tot lui absolut tot, eu am plecat cu mâna în buzunar și am rămas și cu o datorie de 300 și ceva de mii de euro”, sunt doar o parte din declarațiile făcute de Raluca Pastramă în podcastul Gândlagândcuteo.