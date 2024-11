Pepe, dezvăluiri despre divorțul de Raluca Pastramă. Ce regrete are artistul: „Facem calculele și ne vedem în instanță”

Pepe și Raluca Pastramă au încheiat oficial căsnicia în 2021, după 9 ani de viață împreună, alegând să divorțeze la notar. Cu toate acestea, la trei ani de la despărțire, relația dintre cei doi s-a tensionat, iar acum se confruntă în instanță pentru custodia fetelor, care au rămas alături de artist după separare.

Procesul a scos la iveală vechi neînțelegeri și noi acuzații între cei doi foști parteneri. Într-un interviu recent pentru CIAO.RO, Pepe a discutat despre situația actuală, subliniind că prioritatea lui principală este ca fiicele sale să fie protejate de aceste conflicte. Prezentatorul TV a povestit, de asemenea, despre cum s-a ajuns la un divorț amiabil și despre înțelegerea lor legată de afacerea cu grădinița.

„Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să nu divorțăm amiabil de la început și să divorțăm în instanță. Dorința ei a fost să fie amiabil. Eu am vrut să merg în instanță. Inițial am vrut să divorțăm amiabil, după care au fost o serie de atacuri la adresa mea, după care am spus: bun, punem stop, facem calculele și ne vedem în instanță. Și atunci nu-i mai rămânea grădinița, hai ca să n-o mai lungim, și nemairămânându-i grădinița, mi s-a propus amiabil în forma asta. Simplu ca bună ziua!”, a spus Pepe pentru ciao.ro.