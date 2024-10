Pepe, acuzații dure la adresa fostei soții, Raluca Pastramă, în disputa pentru custodia copiilor: „Noi aveam un acord”

Raluca Pastramă și Pepe au ajuns să se confrunte în instanță pentru a stabili condițiile privind custodia fiicelor lor, Rosa Alexandra și Maria Pascu. După ce ambii au făcut declarații dure unul la adresa celuilalt, artistul a dezvăluit noi detalii din conflictul cu fosta sa soție.

Pepe a lansat acuzații serioase la adresa fostei sale soții, Raluca Pastramă, în contextul unui nou conflict privind custodia copiilor, care a ajuns din nou în fața instanței. Artistul a explicat că, inițial, cei doi ajunseseră la un acord prin care Raluca era scutită de plata pensiei alimentare, însă lucrurile s-au schimbat recent.

Prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva” a afirmat că fosta sa parteneră nu ar reuși să facă față responsabilităților legate de creșterea și îngrijirea fetelor lor, Maria și Rosa. Potrivit cântărețului, Raluca nu ar dispune de suficient timp pentru a se ocupa de toate nevoile și activitățile celor două fete.

„Noi aveam un acord, conform căruia ea nu plăteşte pensie alimentară. Mai mult ca sigur, dacă se schimbă domiciliul, mă obligă să plătesc pensie alimentară. Asta e intenţia, una financiară.

Dacă îi dau copiii pe cap trei săptămâni şi nu răspund la telefon, dacă nu le duc eu la antrenamente şi la şcoală, s-ar putea să aducă fetele, sufocată. Nu are cum să aibă ea timp de aşa ceva. Are alte probleme. Are liber să vină la noi, să plătească şcolile, următoarea factură e de 13.000 de euro”, a declarat cântărețul pentru fanatik.ro.