Pepe, declarații după ce a fost chemat în instanță de fosta soție. Raluca Pastramă cere custodia celor două fiice: „Ea a plecat de acasă”

Pepe și Raluca Pastramă au avut o relație de dragoste care a durat nouă ani, însă în cele din urmă au decis să meargă pe drumuri separate. S-au căsătorit în 2012 și au finalizat divorțul în 2021. La trei ani de la despărțire, Raluca Pastramă l-a chemat în instanță pe Pepe, solicitând custodia celor două fiice, Rosa și Maria. În urma acțiunii legale, Pepe a oferit declarații despre situație, explicând că fosta lui soție dorește ca fetițele să se întoarcă la ea.

Prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva” a afirmat că fiicele lor, Maria și Rosa, își doresc să rămână cu el și că acestea au făcut deja declarații în fața judecătorilor. De asemenea, Pepe a subliniat că Raluca Pastramă nu a contribuit niciodată cu pensie alimentară pentru creșterea copiilor lor.

Eu m-am ocupat de copii. Ea vrea acum să fie jumătate – jumătate. Nu înțeleg ce consumă! Ea nu a dat niciun leu în viața ei, nu plătește pensie alimentară, nu a plătit în viața ei nimic din educația copiilor. Nu are niciun aport în educația copiilor. N-am înțeles de ce m-a chemat astăzi! A cerut să se judece în lipsă, fără să vin eu să mă apăr. Pe bune? De unde tupeul ăsta? Nu e nimeni prost. Copiii au dat declarație și vor să rămână acasă, așa că e ok”, a spus cântărețul pentru viva.ro.

Nu ți se pare ciudat ca niște copii să aibă două domicilii și o săptămână să stea cu haine, cu cărți, caiete, costumații, cu tot să plece în fiecare săptămână că așa vrea mami? Să decidă instanța! Ea a zis că ne-am înțeles verbal. Am înnebunit când am auzit! Avem acte semnate, acord parental, divorț. Cum poți să spui că avem o înțelegere verbală și eu n-am respectat-o? Ea și-a dorit asta, n-am propus eu.

„Ea a plecat de acasă! Să vină după fete și să le ia când își dorește, în weekend-uri, dar ea nu vine. Cu ce o denigrez? Nu a depus nimic la dosar, nu i-am blocat niciodată accesul, nu i-am refuzat niciodată accesul în casă, nu am refuzat-o niciodată când a venit la copii. Ea nu vine! Ce să-i fac, să-i duc eu la poartă?

Raluca Pastramă a decis să-l cheme pe Pepe în instanță, dorind să obțină custodia fiicelor lor, Rosa și Maria. Fosta soție a artistului susține că se simte constant denigrată de acesta și este preocupată de impactul pe care aceste conflicte îl pot avea asupra fetelor. În acest context, Raluca vrea ca micuțele să nu fie expuse la aceste tensiuni și să fie protejate de influențele negative.

„Mă denigrează, sunt mama copiilor lui și mă denigrează de ani de zile. Dacă vă uitați puțin de când suntem noi doi împreună, eu niciodată nu l-am denigrat, eu niciodată nu am vorbit urât despre el, eu îl consider în continuare tatăl copiilor mei. Vreau copiii mei să vadă lucruri frumoase, nu să ajungă mai târziu și să vadă lucruri urâte despre mine sau despre tatăl lor. În fine, fiecare face ce consideră. Eu așa am considerat, conform educației mele. Când vrei să facă bani, na…”, a zis Raluca Pastramă, transmite aceeași sură.