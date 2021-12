Olivia Munn și John Mulaney au devenit părinții unui băiețel

Publicația People a dezvăluit că Olivia Munn și John Mulaney au devenit părinți. Chiar dacă cei doi nu au confirmat vestea, potrivit unei surse apropiate, actrița în vârstă de 41 de ani a născut pe 24 noiembrie un băiețel.

În luna septembrie, în cadrul emisiunii Late Night with Seth Meyers, Mulaney a anunțat în premieră că partenera sa este însărcinată.

„M-am dus la un centru de dezintoxicare în septembrie 2020. Am ieșit în octombrie. M-am mutat din casa fostei mele soții. Am prezentat Saturday Night Live de Halloween. Am recidivat… și apoi am continuat să consum droguri”, și-a început Mulaney discursul.

„M-am dus iar într-un centru de dezintoxicare, de data asta pentru două luni. Am ieșit în februarie. Nu am mai luat droguri timp de o lună și jumătate. Apoi, în primăvară, m-am dus în Los Angeles și am început să mă întâlnesc cu o femeie frumoasă pe nume Olivia. Și avem un copil împreună. O să fiu tată!”, a mărturisit comediantul în vârstă de 39 de ani.

John Mulaney și fosta lui soție, Anna Marie Tendler, au divorțat de curând, după o relație de șase ani. „Mă doare foarte tare că John a decis să pună capăt mariajului nostru”, a mărturisit recent Anna Marie.

John Mulaney a vorbit întotdeauna deschis despre dependențele cu care se confruntă. Acesta a mărturisit că prietenii săi, printre care și vedete precum Bill Hader, Natasha Lyonne, Seth Meyers, Fred Armisen și Nick Kroll, i-au fost alături în perioadele grele din viața sa și chiar l-au implorat să se interneze într-un centru de reabilitare.

Și Olivia Munn a vorbit onest despre problemele pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții, aceasta mărturisind în 2017 că a fost hărțuită sexual de către regizorul și producătorul Brett Ratner. Actrița a relatat că Brett Ratner s-a masturbat în fața ei, în 2004, pe platourile de filmare ale peliculei After the Sunset.

„A ieșit… cu burta la vedere, fără pantaloni, cu un cocktail de creveți într-o mână iar cu cealaltă masturbându-se intens', a povestit Olivia. „Până când m-am gândit pe unde să evadez sau ce să fac, a ejaculat”. De atunci Olivia Munn a evitat intenționat să mai lucreze sau să mai aibă de-a face cu el. „Acel lucru a avut un impact asupra mea”, a mărturisit Olivia Munn. „Cât de mult trebuie să fie rănite femeile înainte ca oamenii să le asculte?”, spunea aceasta în 2017.

