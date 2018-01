Sharon Stone a fost întrebată dacă a fost hărțuită sexual, iar răspunsul ei șochează

Femeile de la Hollywood au început să vorbească deschis despre hărțuirile sexuale și gesturile nepotrivite de care au avut parte de-a lungul carierei lor. Iar cea mai recentă poveste de acest fel vine din partea lui Sharon Stone.

Într-un interviu cu Lee Cowan, Stone este întrebată dacă s-a simțit inconfortabil la Hollywood, dacă are și ea o poveste din seria #MeToo, iar ca reacție inițială, actrița a început să râdă necontrolat. Întrebarea logică a lui Cowan a fost dacă râsul este unul nervos sau unul care strigă „bineînțeles!„.

Actrița s-a oprit din râs și a dat un răspuns calm: ”Sunt în industrie de 40 de ani, Lee. Îți poți imagina genul de industrie în care am intrat acum 40 de ani? Arătând așa cum arătam eu, ca din Nowhere, Pennsylvania? Nu am venit cu niciun fel de protecție. Le-am văzut pe toate.”

E clar, Stone nu se joacă. Într-un fel răspunsul ei este emoționant, mai ales pentru că face referire la faptul că a fost singură la început, fără susținere, și nu a fost neapărat pregătită pentru ceea ce a urmat. Dar, de asemenea, răspunsul ei ne amintește într-un fel că femeile au fost subjugate de acum mult timp, și, într-un final, mișcarea feministă a venit.

Sharon a folosit interviul și pentru a discuta puțin despre feminism. ”Femeile își pierd deseori identitatea în bărbatul cu care sunt. Schimbă inclusiv modul în care se îmbracă… începem să vedem acum propria valoare ca și femei și începem să ne dăm seama că nu trebuie să ne comportăm ca bărbații pentru a fi puternice sau valoroase.”

