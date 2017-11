Regizorul Brett Ratner, fostul iubit al Alinei Puscau, acuzat de hartuire sexuala de Olivia Munn, Natasha Henstridge si alte actrite

Brett Ratner este un regizor si producator cunoscut la Hollywood – el are legatura, insa, si cu meleagurile romanesti, pentru ca a fost logodit, acum cativa ani, cu un super model celebru de origine romana, Alina Puscau.

Acum, Brett Ratner este acuzat, de catre actrite extrem de cunoscute precum Olivia Munn sau Natasha Henstridge, de hartuire sexuala.

Olivia Munn a relatat ca Brett Ratner s-a masturbat in fata ei, in 2004, pe platourile de filmare ale peliculei „After the Sunset”. „A iesit… cu burta la vedere, fara pantaloni, cu un cocktail de creveti intr-o mana iar cu cealalta masturbandu-se intens”, a povestit Olivia. „Pana cand m-am gandit pe unde sa evadez sau ce sa fac, a ejaculat„. De atunci Olivia Munn a evitat intentionat sa mai lucreze sau sa mai aiba de-a face cu el. „Acel lucru a avut un impact asupra mea”, a marturisit Olivia Munn. „Cat de mult trebuie sa fie ranite femeile inainte ca oamenii sa le asculte?”

Natasha Henstridge a avut o marturisire si mai socanta de facut: se pare ca regizorul a fortat-o sa ii faca sex oral pe cand aceasta avea doar 19 ani. Pentru LA Times, Natasha a povestit: „M-a cuprins foarte puternic de brate. M-a fortat fizic sa fac acel lucru”.

Mult mai multe actrite, printre care si Katharine Towne si Jaime Ray Newman au mai avut marturisiri de facut despre Brett Ratner. Cu toate acestea, avocatul sau neaga vehement toate acuzatiile aduse regizorului.

