Concurentele la Miss Univers din Peru se revolta

Candidatele la titlul de Miss Universe din Peru au intrerupt o traditie indelungata de a-si declara, pe scena, masurile, si au folosit ocazia pentru a vorbi despre numere mult mai importante – si anume statisticile despre violenta impotriva femeilor din tara lor.

Asa ca, pentru oricine isi imagina ca avea sa se uite la un spectacol clasic cu femei frumoase in bikini, declaratiile lor au venit ca un soc. Cele 23 de concurente au citat, in declaratiile de prezentare, tot felul de numere legate de cazuri de violenta, in loc sa mentioneze masuratorile clasice pentru bust sau solduri.

“Ma numesc Camila Canicoba si reprezint Lima. Masurile mele sunt: 2.202 cazuri de femei omorate in ultimii noua ani la mine in tara.”

La fel si Belgica Guerra: “Masurile mele sunt: 65% dintre femeile din universitati sunt atacate de partenerii lor.”

Iar Romina Lozana, care a si castigat concursul, a vorbit despre cele “3.114 femei victime ale traficului pana in 2014”.

Concurentele au continuat sa vorbeasca despre felul in care o fata moare o data la 10 minute in Peru ca urmare a exploatarii sexuale, despre procentul urias (70%) de femei care sunt victime ale hartuirii sexuale, iar declaratiile lor se pare ca au socat publicul care astepta un simplu concurs de frumusete.

Protestul lor a fost unul planificat dinainte si sustinut de organizatorii concursului, care au aratat, de-a lungul evenimentului televizat, si cazuri de violenta impotriva femeilor care au fost indelung discutate in tara. De altfel, violenta impotriva femeilor este o problema intens dezbatuta in Peru, unde doar anul trecut au avut loc proteste de strada care cereau masuri pentru oprirea violentei.

Una dintre organizatoare a declarat pentru AFP ca “Din nefericire, sunt multe femei care nu stiu si cred ca sunt cazuri izolate. Cred ca faptul ca se uita la o reprezentanta a orasului sau regiunii lor, la o regina a departamentului care da numere reale despre ce se intampla in tara, ar trebui sa fie un semnal de alarma.” De asemenea, ea a mai declarat ca, dintre cele 150 de participante la concurs, cinci au fost victime ale violentei, inclusiv ale violurilor.

Ca intreaga lor initiativa sa aiba si o finalitate practica, concurentele au fost intrebate, la finalul concursului, ce ar face in privinta violentei, in loc de clasicele intrebari despre pasiunile lor. Interesanta este propunerea castigatoarei competitiei, Romina Lozana: “as implementa o baza de data care sa contina numele fiecarui agresor, nu numai ale celor care au omorat femei, dar pentru orice fel de violenta impotriva femeilor. In felul acesta ne-am putea proteja.”

Candidatele vor si conduce un mars impotriva violentei care va avea loc in Lima in aceasta luna.

Peru este, conform unui studiu al Observatory of Citizen Security al Organisation of American States citat de BBC, a doua tara din America de Sud (langa Bolivia) cu cel mai mare numar de cazuri inregistrate de violenta impotriva femeilor. Guvernul din Peru a initiat, in urma cu doi ani, o lege care sa previna si sa pedepseasca violenta impotriva femeilor, si care protejeaza victimele, oferindu-le adapost si asistenta.

Foto: Instagram