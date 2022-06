Noi detalii despre America Express ies la iveală. Ce a dezvăluit Irina Fodor de la filmări

Filmările pentru emisiunea America Express sunt în plină desfășurare, iar Irina Fodor a dezvăluit câteva detalii inedite de la filmări. Mai exact este vorba despre faptul că etapa din Mexic s-a terminat, iar acum au început filmările în Guatemala.

„Pieces of Guatemala❤️ Atâta culoare cât am văzut în țara asta, nu cred că am mai văzut de mult. E un spectacol absolut hipnotic”, a scris Irina Fodor în descrierea mai multor imagini postate pe contul ei de Instagram.