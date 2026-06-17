Noi detalii despre afacerea din Zanzibar a lui Cătălin Scărlatescu. Cu ce vedetă s-a asociat și ce planuri au: „Sperăm să deschidem în octombrie”

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Cătălin Scărlătescu pregătește o nouă provocare în afara televiziunii.

Cătălin Scărlătescu își deschide restaurant în Zanzibar

Juratul de la MasterChef România, care a început deja filmările la noul sezon al emisiunii, a vorbit recent despre planurile sale pentru perioada următoare și a dezvăluit că lucrează la un proiect surprinzător într-o destinație exotică din Africa, mai exact în Zanzibar.

Cea mai neașteptată schimbare din viața lui Cătălin Scărlătescu nu are însă legătură cu televiziunea, ci cu un nou proiect de business. După încheierea filmărilor pentru MasterChef România, chef-ul spune că nu va lua o pauză, ci se va concentra pe o afacere deschisă într-o destinație exotică din Africa.

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru călătorii, Scărlătescu a dezvăluit că a cumpărat un restaurant într-o zonă celebră pentru plajele spectaculoase și peisajele tropicale, în Zanzibar.

Cătălin Cazacu, asociatul lui Cătălin Scărlătescu în afacerea din Zanzibar

Cătălin Scărlatescu a decis să facă echipă în acest nou proiect profesional cu Cătălin Cazacu. Fostul sportiv a dezvăluit mai multe detalii despre asocierea lor.

„Lucrăm împreună. S-a nimerit, nu a fost o chestie gândită dinainte. Eu aveam deja spațiul de ceva timp și mi se potrivește. Sperăm să deschidem în octombrie, iar inaugurarea să fie în noiembrie”, a povestit Cazacu.

El a povestit că, în afară de restaurant, locația dispune și de mai multe camere, unde vor locui ei, dar pe care le pot și închiria.

„Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi. O parte din cheltuieli se amortizează pentru că eu nu mai plătesc apartamentul în care locuiam”, a mai spus el.

Fostul sportiv a declarat că are mare încredere în talentul de chef al lui Cătălin Scărlătescu și crede în succesul afacerii lor.

„El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele. Lumea nu înțelege că locul este foarte aproape de România. Vorbim de aproximativ nouă ore de zbor și este una dintre cele mai bune destinații de căldură. În afară de Crăciun, dacă vrei căldură și soare, este una dintre cele mai bune variante”, a mai zis el.

Ce schimbare majoră aduce sezonul 11 al emisiunii Masterchef România

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în curând la PRO TV în cel mai așteptat show culinar al momentului.

MasterChef revine cu un nou sezon spectaculos, iar primele imagini de la filmări dezvăluie un decor complet nou, construit special pentru cele mai intense lupte culinare ale concurenților din cel mai iubit show de cooking din România.

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în fața concurenților, pregătiți să descopere următorul MasterChef România, într-un sezon care se anunță plin de surprize. Cu un decor schimbat, probe mai ample, un ritm mai dinamic al competiției și o producție extinsă la nivel de resurse logistice, show-ul îi pune, pentru prima dată în istoria show-urilor de cooking din România, pe 120 de concurenți să gătească simultan, într-o probă de amploare, chiar în curtea Casei Poporului.

Sezonul 11 aduce și un concept nou al platoului pentru probele individuale, unde decorul combină designul modern, funcționalitatea necesară competiției culinare și un impact vizual puternic. Este un spațiu gândit pentru tensiune, precizie, spectacol și transformare — locul în care concurenții vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și pentru titlul de MasterChef România. Cu ajutorul unei echipe impresionante, construcția decorului a fost realizată în timp record: 4 săptămâni. Noul decor impresionează nu doar prin estetică, ci și prin amploarea tehnică a construcției sale.

Pentru realizarea acestuia au fost folosite:

– tone de structură metalică, necesare susținerii elementelor arhitecturale și a echipamentelor de producție;

– mii de metri pătrați de panouri din lemn, MDF și materiale compozite, finisate special pentru rezistență la temperatură, umiditate și uz intens;

– mii de metri liniari de cabluri electrice și de date, integrați în decor pentru iluminat scenic, aparatură de filmare și sisteme de control;

– sute de corpuri de iluminat arhitectural și scenic, programabile, care permit transformarea rapidă a atmosferei pentru probele individuale;

– elemente modulare personalizate (blaturi, insule de gătit, rafturi, structuri mobile), gândite astfel încât decorul să poată fi adaptat rapid diferitelor tipuri de probe.

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Foto: PR, Instagram

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