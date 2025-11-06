Nicolai Tand și familia lui au decis să plece din România la final de an. Unde vor petrece sărbătorile: „Eu nu mă uit de bilete”

Nicolai Tand și soția sa, Monica, și-au planificat sărbătorile de iarnă în afara țării, împreună cu cei doi copii ai lor, Ilinca și Iancu. Anul acesta, vacanța familiei va fi specială, mai ales că în decembrie Ilinca va sărbători împlinirea vârstei de 15 ani.

Nicolai Tand, despre plecarea cu familia în SUA

Bucătarul a povestit despre călătoria pe care o vor face:

„Mergem la familie peste Ocean (…) Demult, acum mulți ani, Monica mergea o dată pe an. Acum cred că mă duc eu să fac progrese (n.r. râde) (…) Eu nu mă uit de bilete. Se ocupă de tot, ea face tot (n.r. Monica). Sunt norocos pe tema asta. Ea se ocupă de bagaje, de tot, eu sunt în vacanță, ea nu (n.r. râde)”, a spus Nicolai Tand, la Spynews TV.

Nicolai Tand a mai explicat că îi place să profite de sezonul rece pentru a călători în locuri însorite și că nu se poate odihni într-un singur loc:

„Îmi place ideea de a merge la soare în sezonul de iarnă. Eu sunt tipul care nu vrea să stea într-un loc. Zbor 12-15 ore până în Maldive. Am fost, dar după trei zile aceeași plajă, aceeași mâncare. Nu sunt genul, eu nu prea stau locului”.

Pe lângă viața de familie și cariera de succes, Nicolai Tand a luat decizia să revină la școală, urmând cursurile serale pentru a-și finaliza studiile și a obține Bacalaureatul. La 51 de ani, bucătarul spune că experiența acumulată de-a lungul vieții l-a învățat cât de importantă este educația, dorind să le ofere copiilor săi un exemplu de perseverență.

„N-aș schimba nimic (n.r.: din ceea ce a făcut în trecut). Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu. Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau Bac-ul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta”, a mărturisit Nicolai Tand pentru okmagazine.ro.

De asemenea, Nicolai Tand a reflectat asupra rolului de părinte, pe care îl consideră una dintre cele mai mari provocări ale vieții:

„Cred că cea mai grea meserie în viața asta e să fii părinte. Când sunt copiii mici, nu-ți dai seama, apoi cresc, încep să aibă personalitate. Nu mi-e frică, am încredere în copiii mei pentru că au o educație foarte bună. Ilona are 14 ani și jumătate, e frumoasă, e inteligentă. Acum că a apărut într-o revistă e foarte fain, pentru că e frumoasă, sunt mândru ca tată. Dar eu zic întotdeauna că frumusețea ți-a dat-o Dumnezeu, după aceea ce faci depinde numai de tine. Sunt bucuros că am timp eu și nevastă-mea să petrecem timp cu ea și să o ghidăm cât putem noi de bine. Din vara asta, face și voluntariat. E foarte important să-și dea seama că lumea în care trăim noi este diferită, că suntem norocoși. Sunt copii care nu au norocul lor și vreau să vadă această fațetă a lumii.”

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro