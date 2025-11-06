Nicolai Tand și familia lui au decis să plece din România la final de an. Unde vor petrece sărbătorile: „Eu nu mă uit de bilete”

Nicolai Tand a dezvăluit detalii despre plecarea cu familia în afara țării la finalul anului.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Nicolai Tand și fiica lui Ilona (3)
VEZI FOTO
POZA 1 / 19

Nicolai Tand și soția sa, Monica, și-au planificat sărbătorile de iarnă în afara țării, împreună cu cei doi copii ai lor, Ilinca și Iancu. Anul acesta, vacanța familiei va fi specială, mai ales că în decembrie Ilinca va sărbători împlinirea vârstei de 15 ani.

Nicolai Tand, despre plecarea cu familia în SUA

Bucătarul a povestit despre călătoria pe care o vor face:

„Mergem la familie peste Ocean (…) Demult, acum mulți ani, Monica mergea o dată pe an. Acum cred că mă duc eu să fac progrese (n.r. râde) (…) Eu nu mă uit de bilete. Se ocupă de tot, ea face tot (n.r. Monica). Sunt norocos pe tema asta. Ea se ocupă de bagaje, de tot, eu sunt în vacanță, ea nu (n.r. râde)”, a spus Nicolai Tand, la Spynews TV.

Nicolai Tand a mai explicat că îi place să profite de sezonul rece pentru a călători în locuri însorite și că nu se poate odihni într-un singur loc:

„Îmi place ideea de a merge la soare în sezonul de iarnă. Eu sunt tipul care nu vrea să stea într-un loc. Zbor 12-15 ore până în Maldive. Am fost, dar după trei zile aceeași plajă, aceeași mâncare. Nu sunt genul, eu nu prea stau locului”.

Pe lângă viața de familie și cariera de succes, Nicolai Tand a luat decizia să revină la școală, urmând cursurile serale pentru a-și finaliza studiile și a obține Bacalaureatul. La 51 de ani, bucătarul spune că experiența acumulată de-a lungul vieții l-a învățat cât de importantă este educația, dorind să le ofere copiilor săi un exemplu de perseverență.

„N-aș schimba nimic (n.r.: din ceea ce a făcut în trecut). Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu. Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau Bac-ul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta”, a mărturisit Nicolai Tand pentru okmagazine.ro.

De asemenea, Nicolai Tand a reflectat asupra rolului de părinte, pe care îl consideră una dintre cele mai mari provocări ale vieții:

„Cred că cea mai grea meserie în viața asta e să fii părinte. Când sunt copiii mici, nu-ți dai seama, apoi cresc, încep să aibă personalitate. Nu mi-e frică, am încredere în copiii mei pentru că au o educație foarte bună. Ilona are 14 ani și jumătate, e frumoasă, e inteligentă. Acum că a apărut într-o revistă e foarte fain, pentru că e frumoasă, sunt mândru ca tată. Dar eu zic întotdeauna că frumusețea ți-a dat-o Dumnezeu, după aceea ce faci depinde numai de tine. Sunt bucuros că am timp eu și nevastă-mea să petrecem timp cu ea și să o ghidăm cât putem noi de bine. Din vara asta, face și voluntariat. E foarte important să-și dea seama că lumea în care trăim noi este diferită, că suntem norocoși. Sunt copii care nu au norocul lor și vreau să vadă această fațetă a lumii.”

Citește și:
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce ar fi divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…’

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Millie Bobby Brown, declarații rare despre fiica sa pe care a adoptat-o cu soțul ei, Jake Bongiovi: "Este datoria noastră să o protejăm"
People
Millie Bobby Brown, declarații rare despre fiica sa pe care a adoptat-o cu soțul ei, Jake Bongiovi: "Este datoria noastră să o protejăm"
Theo Rose, mărturisiri sincere despre căsnicia cu Anghel Damian. Ce planuri de familie au: "Nu-mi doresc în 2026 un copilaș"
People
Theo Rose, mărturisiri sincere despre căsnicia cu Anghel Damian. Ce planuri de familie au: "Nu-mi doresc în 2026 un copilaș"
Kristina Cepraga, dezvăluiri despre decizia de a se muta în Italia: "Totuși, ce m-a făcut concret să plec..."
People
Kristina Cepraga, dezvăluiri despre decizia de a se muta în Italia: "Totuși, ce m-a făcut concret să plec..."
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru soțul ei, Constantin Stan, de ziua lui de naștere: "Inima ta bună"
People
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru soțul ei, Constantin Stan, de ziua lui de naștere: "Inima ta bună"
Meghan Markle revine la actorie? Ducesa de Sussex fost surprinsă pe un platou de filmare
People
Meghan Markle revine la actorie? Ducesa de Sussex fost surprinsă pe un platou de filmare
Ce vor să facă Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express 2025: "Suntem și strategici"
People
Ce vor să facă Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express 2025: "Suntem și strategici"
Libertatea
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Ramona Olaru, nevoită să îi dea înapoi lui Cătălin Cazacu inelul de logodnă, după despărțire: „Mi se pare o prostie asta”. Cum se scuză el
Ramona Olaru, nevoită să îi dea înapoi lui Cătălin Cazacu inelul de logodnă, după despărțire: „Mi se pare o prostie asta”. Cum se scuză el
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Soția lui Gabi Tamaș e foarte discretă: „Eu aveam 16 ani când ne-am cunoscut. Am crescut alături de el. A avut grijă de mine. Nu e un tip romantic!” Ce dezvăluiri a făcut acum Ioana
Soția lui Gabi Tamaș e foarte discretă: „Eu aveam 16 ani când ne-am cunoscut. Am crescut alături de el. A avut grijă de mine. Nu e un tip romantic!” Ce dezvăluiri a făcut acum Ioana
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Mai multe din people
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare
People

Regina Letizia a Spaniei a purtat o tiara specială în timpul vizitei sultanului Omanului.

+ Mai multe
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: "Recunosc, gândul mă chinuie deja..."
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: "Recunosc, gândul mă chinuie deja..."
People

Daciana Sârbu a vorbit despre Irina, în vârstă de 17 ani, și legătura puternică pe care o are cu fata ei cea mare.

+ Mai multe
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț
People

Angelina Jolie a ajuns în Ucraina pentru o misiune umanitară.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC