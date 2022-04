Nick de la N&D a relansat piesa „Vino la mine.” Alături de cine cântă artistul

Delia și Nick, pe nume său real Nicolae Marin, au format timp de patru ani, între 1999 și 2003, una dintre cele mai cunoscute și de succes trupe din România, având nenumărate piese apreciate de fani, precum „Vino la mine”, „Nu e vina mea”, „Nu pot să uit” și „Vreau să plâng.”

Nick, fostul component al trupei N&D, a cunoscut un succes incredibil în anii 2000, iar acum a surprins pe toată lumea. Artistul a relansat hitul „Vino la mine”, lansat în anul 1999. De această dată, Nick interpretează piesa alături de Bibi (Bianca Mihaela Lixandru), o cunoscută artistă, actriță și vloggeriță, care a apărut în diverse seriale de televiziune și care a dublat voci în producții Disney. Nick a povestit cum a început, de fapt, colaborarea lor.

„Într-o zi am primit un link de la fiica mea, în care cineva îmi cânta piesa – Bibi cânta refrenul pe TikTok. În prima fază nu știam despre ce era vorba, dar am zis că sună bine. Asta a fost acum ceva timp, apoi am început discuțiile cu Bibi, i-a plăcut ideea și am înregistrat. Având în vedere că e o piesă cu o cotă de popularitate atât de mare, am vrut să lucrăm minuțios, ca rezultatul final să sune bine.”