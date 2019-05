Motivul pentru care Rihanna nu a fost prezentă la Met Gala 2019

Rihanna nu a putut participa la ediția din acest an a Met Gala, deoarece s-a aflat în Regatul Unit pentru lansarea Fenty Beauty. În seara evenimentului, artista a postat o fotografie cu Anna Wintour, desemnând-o cel mai bine îmbrăcată prezență la Met. În aceeași seară, Rihanna a postat un Insta Story care îi explică absența – șapte rujuri alături de un mesaj al unui fan dezamăgit de pe Twitter, care a scris: „Rihanna este acasă jucându-se cu machiajele”. Absența Rihannei de la Met Gala nu este, totuși, fără precedent. Artista a lipsit de la ediția din 2016, când tema s-a intitulat „Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”.

Vezi această postare pe Instagram best dressed. ‍♀️ O postare distribuită de badgalriri (@badgalriri) pe Mai 6, 2019 at 4:57 PDT

Trebuie să recunoaștem că înțelegem dezamăgirea fanilor în privința lipsei Rihannei de la un astfel de eveniment, având în vedere aparițiile sale din trecut. În 2018, fondatoarea Fenty Beauty a atras atenția tuturor cu interpretarea temei „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”, apărând într-o rochie încrustată cu pietre prețioase. La gala din 2017, „Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” a reprezentat o nouă provocare pentru invitați, Rihanna aflându-se, din nou, în topul celor mai bine îmbrăcate vedete. Iar ținuta din 2015 presupunem că nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind chiar și în ziua de astăzi subiectul pozelor amuzante, dar și o adevărată inspirație pentru pasionatele de modă.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

