Motivul pentru care Delia a anulat, în ultimul moment, vacanța cu soțul ei: „Oameni nebuni, cu bagajele la ușă”

Delia este una dintre cele mai urmărite vedete din showbiz-ul românesc și se poate mândri cu o comunitate de aproape 3 milioane de fani pe Instagram. Artista este cunoscută pentru firea deschisă și dezinvoltă, iar aparițiile sale sunt apreciate de fiecare dată. Vedeta și-a obișnuit fanii cu sinceritatea, iar dezvăluirile pe care le face scot la iveală noi detalii din viața ei.

Este cunoscut faptul că Delia este o pasionată a călătoriilor și că nu ratează nici o ocazie să descopere și să exploreze noi destinații, iar în ultimii ani a devenit din ce în ce mai atrasă de hiking, declarând în mai multe rânduri cât de satisfăcătoare sunt pentru ea urcările pe munte, la picior. Cântăreața, de altfel, își documentează călătoriile pe un cont separat de Instagram, @delianomad, unde le arată fanilor tot soiul de locuri în care a ajuns și le împărtășește și informații utile, dar și impresiile ei în fața peisajelor superbe pe care le vede.

Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, plănuiau să plece într-o nouă vacanță însă, în ultimul moment, au decis să anuleze totul. Cântăreața a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, mai mult chiar, a cerut ajutorul fanilor pentru a găsi o nouă destinație de hiking, dar în țara noastră.

„Ieri făcusem bagajul să plecăm în Barcelona, pe Coasta Brava, să facem niște trasee, m-am răzgândit în ultimul moment, nu știu de ce. Am mers pe vibe, nu știu pe ce și am zis că n-am chef de trambalare, de zbor, de stat la aeroport, dus, ajungeam seara, pierdeam ziua frumoasă, era frumos afară. Oameni nebuni, cu bagajele la ușă. Plecăm, nu mai plecăm”, a povestit Delia pe rețelele de socializare.

Artista a mărturisit că, deși a anulat vacanța, își dorește foarte mult să exploreze trasee noi de hiking și a cerut ajutorul fanilor.

„Acum parcă nu că regret, dar parcă aș pleca undeva, adică am chef, de fapt, să fiu foarte activă afară. Am chef să stau afară, să merg mulți kilometri. Despre asta vorbesc, că am chef de un „hike”, de exemplu acum în weekend, am chef de un „hike” pe munte, dar nu aș vrea porțiunile ale cu zăpadă și fleșcăite și „tărcășite”, nu că mi s-a acrit, nu mai vreau. Niște trasee dacă știe cineva, care sunt mai pe jos, așa, dar nu prea jos, că vreau să și urc. Adică cât să simți că faci un „hike”, dar nu te fleșcăi în zăpada aia nesuferită, zici că de un an e zăpada într-una, nu mai pot cu zăpada, mi s-a luat. Dacă știe cineva care sunt traseele bune de „hike” în Bușteni sau Făgăraș, sunt rugați să îmi scrie la adresa redacției”, a spus Delia în mediul online.