Monica Anghel, primele declarații după ce a trecut printr-o nouă operație la ochi. Care este starea de sănătate a artistei

Monica Anghel a fost supusă unei nou intervenții la ochi. Din cauza unei probleme cu vederea, cântăreața a fost nevoită să apeleze la o operație, fiind vorba despre un implant de cristalin. Prima operație a fost făcută la ochiul drept, iar ulterior procedura a fost repetată la ochiul stâng.

Monica Anghel, dezvăluiri după a doua operație

Monica Anghel și-a informat fanii care o urmăresc pe Instagram că a trecut prin a doua operație de implant de cristalin. Intervenția a avut loc la o clinică privată.

„Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect! Vă sunt extrem de recunoscătoare!”, a spus Monica Anghel pe Instagram.

În cadrul unui interviu, Monica Anghel a oferit mai multe detalii despre operațiile care îi vor îmbunătăți vederea.

„Pe 2 septembrie m-a operat domnul doctor la ochiul stâng, deci sunt operată la ambii ochi. Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu”, a declarat Monica Anghel pentru Click!

Monica Anghel a recunoscut că îi era teamă de anestezie, dar operație a decurs fără probleme. Acum, pentru artistă urmează o perioadă de recuperare și trebuie să respecte câteva reguli de care medicul i-a spus că țină cont. Cântăreața nu are voie să aplice machiaj pe față timp de lună, iar pe scenă este necesar să poarte ochelari de soare.

„Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă…Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine! Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare. Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a mai spus Monica Anghel pentru sursa citată.

Monica Anghel, declarații după prima operație

Pe contul ei de Instagram, Monica Anghel a făcut o serie de declarații după prima intervențe chirurgicală pentru implant de cristalin. Artista preciza de atunci că a luat cea mai bună decizie, având în vedere problema de sănătate cu care se confrunta.

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat Domnul Doctor alături de echipa dânsului, o echipă FANTASTICĂ. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a fost mesajul transmis de Monica Anghel pe Instagram după ce a trecut printr-o operație la ochi.

